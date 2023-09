La inscripción en la concentración de clásicos de Lourenzá, desbordada de peticiones

La asociación VespaFaba & Clásicos Lourenzá, que organiza la concentración de este fin de semana durante la Festa da Faba, se ha visto desbordada por las peticiones de inscripción –muchas más que en ediciones anteriores– y finalmente habrá más de 150 coches el domingo y unas 80 motos el sábado.

"Estamos desbordados porque non temos máis aforo no restaurante para a comida do domingo e sentimos non poder inscribir a máis participantes, polo que pedimos desculpas aos que tivemos que deixar fóra", explicó el vicepresidente del colectivo, Antonio Irimia, que considera que "hai moitos interesados en vir porque o ano pasado os asistentes quedaron moi contentos".

El domingo 1 los protagonistas serán los coches clásicos y a partir de las diez de la mañana se hará la recepción y exposición en la Rúa Fernández del Riego; a las 13.30 horas saldrá la ruta de los vehículos y a partir de las 14.30 horas habrá una comida en el hotel A Casa da Luz, de Bretoña, de donde está previsto que regresen a las 16.30 horas hacia Lourenzá, para finalizar con los sorteos y entrega de premios.

En la presentación del evento junto a la alcaldesa, Rocío López, también se detalló el programa del sábado 30 para las scooters y motos clásicas. "A partir das 10.00 horas farase a recepción e exposición na Rúa Fernández del Riego; ás 11.30 haberá ximcana e probas de habilidade; ás 13.30 horas comezará a ruta e ás 15.00 no Bar Pitero terá lugar un xantar con entrega de premios e sorteos", señalan desde VespaFaba & Clásicos Lourenzá.