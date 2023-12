Inquietud en Foz porque el lobo ataca cada vez más cerca de la villa

Los cada vez más frecuentes ataques del lobo en el concello focense crean preocupación entre los vecinos, dado que se producen en zonas cada vez más próximas a la villa, como San Martiño o Vilaxoane, pero también en Vilaronte o Santa Cilla. El depredador lleva varios días matando ovejas y cabras que el vecindario tiene para mantener limpias sus fincas y para autoconsumo, sin ánimo de lucro con su venta.

Un vecino indica que los últimos se produjeron cerca de casas de Vilaxoane, a unos 500 metros del casco urbano focense. De hecho, en una finca aún quedaba este lunes una oveja muerta, a la espera de que pasen los agentes de Medio Ambiente tras presentar denuncia para poder acceder a una indemnización.

El último ataque ocurrió en la noche del sábado al domingo pasado cuando mató una cabra y un carnero en distintas zonas. La noche anterior se había cobrado otro carnero y la precedente mató siete cabras en O Carme. Hace tres semanas las víctimas fueron siete ovejas y dos corderos en Vilaronte. Un ganadero focense vio un corzo devorado casi por completo.

Los ataques continuos hacen que el vecindario y los ganaderos piensen que "mata por instinto. Acaba con todo, moitas son de xente que as ten por afección, por ter limpas as fincas xunto da casa e que ao matarllas xa non volven ter máis". Están en fincas cerradas con cobertizos para que puedan guarecerse, ya que muchos propietarios trabajan y así no tienen que estar pendientes de abrir.

El vecindario indica que algún residente en el concello dice que vio ejemplares de lobo en distintas zonas. "Hai quen di que viu dous ou tres ao atardecer e tamén de día polo monte ou nunha pista forestal". "Levan quince días pola zona, tamén atacaron hai tres meses e o ano pasado, pero agora levamos unha semana en que ataca case tódalas noites", dice un ganadero que prefiere mantener el anonimato.

Además saben que atacó en Fórnea (Trabada) hace un mes, donde la mató ovejas a una mujer y a otro vecino le mató un carnero y le dejó herida una ternera. También sucedió en Cabarcos y Vilamar (Barreiros). Por eso creen que hay varias manadas que se mueven por la zona.