La inquietud se apodera de vecinos de Covas al llevar el mar arena trasvasada

La inquietud crece en Covas al llevarse el mar casi toda la arena trasvasada. El oleaje siguió socavando en la madrugada del miércoles al jueves el material y solo queda frente a Os Castelos, lo que genera gran preocupación al vecindario, sobre todo a los residentes en las casas situadas en primera línea. La rapidez con que el mar se llevó el material sorprendió a los vecinos.



Laura Gómez expresa su preocupación, porque "ya se nos inundó la casa totalmente una vez, se levantó el parqué y perdimos los muebles, menos mal que cubrió todo el seguro, pero cuando sabes que dan olas de seis o siete metros vives angustiada, te tiembla el cuerpo". Esta residente en las casas de la fachada marítima indica que su inmueble se construyó hace más de 50 años en solares de antepasados y explica "se edificó porque había una ley que así lo exigía, porque si no te expropiaban. Son casas que costó mucho hacer". Gómez advierte de que "cuando se lleve nuestra casa, después van las de atrás. Esto es un dominó".



Esta vecina señala que la distancia al mar era antes la misma que hoy hay en la zona de dunas situada frente al parque Pernas Peón y cree que la solución pasaría por reducir la longitud del espigón del muelle de Celeiro, "que cambió las corrientes y alteró el sentido natural de la ría, que ahora no sirve de desahogo al mar. Destrozaron las playas con lo que ganaron al mar, que vuelve a coger lo suyo. La Administración tiene que hacer algo, porque si no Covas acabará inundado, pues el muro no está diseñado para soportar el embate de las olas, es un paseo. Por eso, proponíamos colocar unas piedras grandes enfrente para que amparasen el dique".



TEMOR. Otros vecinos también temen las consecuencias de los temporales. Jesús Gómez Rey considera que "o mellor enxeñeiro é a natureza" y explica que cuando iniciaron el espigón del puerto, el mar empezó a llevarse la arena. "E agora mentres non fagan outro espigón, non se amaña nada". César Polo afirma que las casas del frente marítimo "corren un perigo grande se falta o muro, porque debaixo del só hai area".



Mar Lago, residente en la primera línea, considera "atípico" que hubiese tantos días seguidos de mar de fondo, que ya suma una semana cuando lo habitual son dos o tres. "No dormí nada, esta noche pasada barrió todo", decía este jueves. "Esto es tremendo, estoy atemorizada". Su hermano Francisco apunta que "duns anos para aquí hai temporais máis fortes".



En la fachada también vive Raimundo García, quien cree que lo peor llegará con las mareas vivas del 31 e inicios de febrero si estas coinciden con temporal y de noche. Está convencido de que la arena trasvasada ahorró golpes al muro y opina que la solución pasa por colocar arrecifes para crear una barrera natural en varias fases. "La arena quedaría de este lado y las olas romperían antes".



La plataforma Salvar a Praia de Covas agradece el depósito de arena, «que contrarrestou, pois se nonnon sei onde estaría o muro», subraya Xulia Canoura. Pero cree insuficientes los 30.000 metros cúbicos trasvasados, porque "nunha reunión falouse de que desapareceran 400.000 nestes anos". Insiste en solicitar una solución más perdurable y espera que el estudio de dinámica litoral encargado por Costas ofrezca una alternativa.