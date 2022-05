La inmersión en una torre de babel educativa

Los centros educativos de Burela están acostumbrados a recibir alumnos de otros países, pero la llegada de diez alumnas –cuatro menores y seis adultas– procedentes de Ucrania fue un reto para el IES Monte Castelo, que alberga alumnos de 17 nacionalidades y cuyo equipo directivo tuvo que tomar decisiones en tiempo récord, y todavía sin unas normas establecidas, para que las menores se escolarizaran y sus madres pudieran empezar a conocer la lengua. "Foi un proceso duro, no que actuei por impulso e sentido común, pero velas agora é moi gratificante", explica la directora del centro, Carmen Castelao, que subraya la importancia de contar con la colaboración de Cruz Roja y el respaldo de toda la comunidad educativa del centro.

"Enterámonos da noite para a mañá de que contaríamos con estas catro alumnas e ademais precisaban escolarizarse con urxencia porque levaban dez días aquí e aínda non retomaran a súa rutina académica", explica Castelao, por lo que la misma mañana en que las familias llegaron al centro, a finales de marzo, ya se tomó la decisión de escolarizar a las cuatro jóvenes "porque xa sabíamos que tiñamos que escolarizar por idade". Así, Evelina y Mariia se matricularon en cuarto de Eso y las gemelas Sofiia y Daria lo hicieron en primero de bachillerato.

Ante la falta todavía de unas normas por parte de Educación, el centro elaboró un horario a medida con lo que creía que sería la mejor forma de integrar a las jóvenes en el centro. "Decidimos priorizar sempre o benestar emocional e, sobre todo, concebir o deporte como un mecanismo para favorecer ese benestar emocional e ao mesmo tempo empregalo como unha ferramenta de integración", asegura la directora. Y es que además, las cuatro jóvenes proceden de equipos de fútbol sala de Ucrania: Evelina y Mariia, del Tesla de Járkov, y Sofiia y Daria de un equipo de Kiev.

En este horario, la dirección del centro combinó sesiones en las que las jóvenes estuvieran en sus respectivas clases con sesiones individualizadas orientadas específicamente a la adquisición de la lengua. Así, incluye una hora diaria de Educación Física, independientemente del curso con el que estén, "porque é preciso que adestren e que manteñan a condición física, además de que se relacionen co resto de compañeiros"; después reciben dos horas diarias de español en sesiones específicas para ellas; también reciben dos horas semanales de inglés y matemáticas. Como materias específicas asisten a Tecnología las de cuarto de Eso y a Volumen, una materia de Artes, las de bachillerato: "Eleximos estas dúas materias porque son moi manuais e poden traballar sen coñecer a lingua, simplemente por imitación".

Las jóvenes practicando deporte. EP

Además las alumnas de cuarto de Eso siguen asistiendo de manera online a sus clases de Ucrania: "O seu profesorado está traballando para que podan titularse".

Paralelamente a la escolarización de las menores, el centro propuso a las madres que se matricularan en los módulos 1 y 2 de la educación secundaria para personas adultas (Esa), concretamente en el módulo de comunicación. "Eliximos ese módulo porque se concibe como un español para estranxeiros, polo que lles estabamos garantindo que ían estar elas soas e que ían contar cunha atención personalizada e ían adquirir a lingua dun xeito práctico para o seu día a día", afirma Carmen Castelao. Ahora Anna, Olha, Irina, Olha, Olena y Liubov –esta última se desplaza desde Foz– asisten al centro tres tardes a la semana.

Aprender el idioma, una prioridad

La adquisición de la lengua es una prioridad para el centro y por eso también decidieron solicitar las maletas con material de lectura de la Xunta. "Aínda que algo particular no noso caso é que este material está en ucraíno e as nosas alumnas teñen como primeira lingua o ruso, aínda que as diferenzas son mínimas", explica Castelao. Este material autonómico incluye el gallego, una diferencia que también les explican. "A diversidade sempre enriquece, pero aquí priorizamos que aprendan o castelán porque non podemos pretender que adquiran as dúas linguas ao mesmo tempo", indica Castelao.

En cuanto al idioma también se les planteó el inconveniente de que solo una alumna tiene como segunda lengua el inglés. Por eso, en el centro se apoyan en la chica que habla inglés y utilizan el traductor del móvil para las conversaciones y durante las clases.

Las estudiantes, en clase de castellano. EP

Otra forma de inmersión lingüística que usan es incluir, tanto a las jóvenes como a sus madres, en los viajes que realiza el centro.

De cara al próximo curso, las incógnitas aún son muchas. "Hai veces que o académico ten que quedar de lado e traballar máis dende un punto de vista emocinal", reconoce Castelao, que destaca que las chicas están contentas aquí y que la situación actual les hace pensar que a corto plazo no regresarán a su país. Por eso están a la expectativa de como organizar el próximo curso, sobre todo cuando además habrá cambios en la legislación educativa: "Unha vez que teñamos a normativa para estes casos decidirán os equipos docentes, orientación e a equipa directiva".

Implicación

Esta labor también conlleva un compromiso humano que va más allá de las horas en el centro. "O humano ten que priorizarse", destaca Castelao y asegura que es necesaria "unha gran sensibilidade". Por ejemplo, tuvieron que explicarles el funcionamiento de la sirena porque el primer día que la escucharon salieron corriendo al asimilarla a los avisos para acudir a los refugios antiaéreos.

Desde el centro también les facilitaron material escolar y ropa, se hacen cargo del niño pequeño del grupo cuando su madre asiste a clase, les pagaron el seguro escolar y hasta las acompañaron a un partido de fútbol sala y, sobre todo, están pendientes de su estado de ánimo y de si tienen noticias de su familia en Ucrania: "Como comunidade educativa estamos facendo un esforzo económico co respaldo da consellería e trataremos de seguilo facendo en xuño e xullo para facerlles un seguimento".

Ribadeo

Este mes se recogen donativos para una madre y sus hijos

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) de Ribadeo tiene abierta durante todo este mes la recogida de ayuda para una madre y sus seis hijos, de entre 2 y 14 años, que llegaron a Ribadeo escapando de la guerra y se alojan con un matrimonio de la villa. Los donativos pueden hacerse en el número de cuenta ES47 2080 0140 1530 4020 1283 de Abanca con el concepto Donativo familia ucraniana en Ribadeo.



Llamamiento al comercio

Desde la asociación ribadense también hacen un llamamiento a la colaboración de sus comercios asociados para aportar artículos. "En nuestras oficinas nos ofrecemos para recogerlo en horario de mañana y sino les facilitaremos un teléfono de contacto para que lo puedan hacer llegar directamente a esta familia refugiada ucraniana", explica el gerente del colectivo, Jesús Pérez.



Necesidades

Las principales necesidades de esta familia son de alimentación, productos de higiene, pañales, ropa, calzado o material escolar, como mochilas. "Toda ayuda será bienvenida", asegura Pérez.