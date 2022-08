Inicio del cambio 20 años después

La sustitución del emisario submarino de Viveiro comenzará finalmente el jueves. Si nada se tuerce, los trabajadores de la Unión Temporal de Empresas (Ute) formada por Omarsub y Seranco colocarán los primeros metros del tubo que sustituirá al antiguo, que permanece roto desde hace unos 20 años.

Las previsiones iniciales habían fijado para el martes el inicio del reemplazo del emisario, pero hubo "uns inconvintes de última hora e retrasámolo ata o xoves (por mañana)", explican fuentes de la empresa constructora Seranco.

Cada uno de los tubos que se utilizarán tienen una distancia aproximada de 80 metros y se unirán los suficientes hasta cubrir los 858 metros que tendrá la nueva sección del emisario submarino con el que se prevé terminar con los problemas de contaminación que sufre la ría de Viveiro, sobre todo a la altura de la nueva lonja de Celeiro, donde en ocasiones se puede ver como la conducción rota suelta la suciedad directa al mar.

Las mismas fuentes de Seranco explican que "a conexión co antigo emisario arrinca na punto do peirao novo" y avanza que las mareas no influyen decisivamente en los trabajos que se van a acometer en estos próximos meses."A marea alta facilita máis o traballo, pero iremos sacando os tubos tanto en marea alta como cando estea baixa", avanza.

Añade que "nós imos montando aquí os tramos de tubo, logo vainos sacando o barco, arrástranos e finalmente afúndenos cos lastres que se fan en terra e faise a conexión", explica. Estos lastres aguantarán el tubo del emisario en el lecho marino. Cada uno de ellos, realizado en hormigón, pesa más de 400 kilos y en esta actuación se prevé la colocación de 250 piezas.

Tramo de tubo ya preparado que se colocará a partir del jueves. EP

MÁS ACTUACIONES. Las obras, iniciadas a finales de julio, cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses y también incluyen trabajos en tierra. "Non só temos a instalación do emisario, senón tamén a construcción dun novo bombeo cun tanque de tormentas", que se colocará en la zona verde existente entre la piscina de Lavandeiras y la carretera LU-862, así como "un depósito de retención da depuradora", que conducirá directamente las aguas residuales de Celeiro hacia el nuevo pretratamiento de la depuradora emplazada en la antigua playa de Os Golpes.

La draga no estará durante los 12 meses y responsables de la Ute aseguran que los trabajos que se están realizando hasta el momento no tienen que ver con la turbidez del agua de la playa de Covas, que llevó incluso a los socorristas a colocar la bandera amarilla: "O problema da suciedade é precisamente o que vimos arranxar. A obra non inflúe para nada".

La totalidad de la actuación servirá para dar servicio a 23.750 habitantes y cuenta con una inversión de la Xunta de 3,8 millones, cofinanciada con fondos de la Unión Europea.