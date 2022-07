Iniciativas para el Foz del futuro

Uno de los compromisos del gobierno local de Foz, desde un principio, fue la divulgación y la promoción de la Agenda 2030. De hecho, hay una concejalía que se ocupa de los retos de esta agenda al frente de la que encuentra Carlos García. A principios de 2020, el gobierno presentó la moción Iniciativa polo futuro en la que toda la corporación aprobó divulgar esta agenda "como instrumento fáctico para atraer ás xentes cara á concienciación dos problemas globais que nos afectan día a día coa incerteza do actual modelo de desenvolvemento", explica García, que subrayó que con el apoyo unánime a esta iniciativa la corporación municipal dio una muestra "de sensibilidade, responsabilidade e compromiso coas xeracións vindeiras".

Ahora, el gobierno da un paso más y García y el regidor, Fran Cajoto, presentaron el informe Horizonte 2030 "co obxectivo de que o municipio teña un desenvolvemento sostible e responsable". "Logo de dous anos de traballo intenso con doutores universitarios de ramas multidisciplinares, tanto de datística como de ciencias da terra ou economistas, presentamos este informe", explica el concejal, que destaca que se trata de un documento en el que intentan "plasmar como se aliña as iniciativas políticas do noso concello coa Axenda 2030, é dicir, co desenvolvemento sostible". "Cremos que os froitos son un traballo moi interesante, que pode sentar un precedente a nivel municipal e de alta replicabilidade noutros concellos", subrayó García, que recordó que esta iniciativa para un desarrollo sostenible y responsable fue distinguida con un accésit de 6.000 euros por el Laboratorio ODS Nacional de la Uned. "Basicamente estamos falando dun informe que incardina a administración municipal como base fundamental de acción a prol do desenvolvemento sostible", añadió.

Según especificó el edil dentro del informe irán cinco piezas audiovisuales que muestran a los actores políticos del Concello demostrando "como aliñan as súas accións políticas cos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030". "O que pretendemos con isto é mostrar os problemas que podemos chegar a ter se non adoptamos unhas directrices de desenvolvemento máis responsables coas xeracións vindeiras", afirma y destaca que el Concello focense actualmente tiene en mente que "cada acción política a realizar dentro do noso municipio ten que ter unha visión de futuro: temos que traballar e deseñar realidades e escenarios a futuro".

Por el momento, desde el Concello focense no desvelaron ninguna acción o política concreta en el marco de este informe, pero García avanzó que en "próximas datas" esperan poder presentar una ampliación del trabajo "e chegar a ter unha cartografía real, centímetro a centímetro, dos problemas de desenvolvemento que ten o noso concello e dar solucións eficientes, eficaces e garantes de sustentabilidade para traballar da man dos técnicos municipais, das empresas que participen no concello e dos cidadáns e poder crear unhas condicións a futuro máis amables e responsables". "Traballamos por un Foz mellor, máis responsable e máis próspero", dijo.