Iniciadas la obras para la recuperación de las dunas en la playa focense de A Pampillosa

La Dirección General de Costas acaba de iniciar los trabajos de recuperación del sistema dunar de la playa de A Pampillosa a petición del Concello de Foz, que consisten en la regeneración del área recreativa del lugar.

Las obras proyectadas –que se incluyen en el contrato de conservación y mantenimiento del litoral de Costas– incluyen la demolición de los pavimentos de hormigón existentes, así como la retirada de las pasarelas de madera que se encuentran "deterioradas e inoperativas". En su lugar se colocará una nueva pasarela de madera que conectará el acceso a la playa con los baños y con la senda ya existente. Además, se recuperará la zona demolida con la plantación de especies dunares y se rehabilitarán el camino y la zona para aparcamiento con arenón y especies herbáceas.

Mejoría

El alcalde, el socialista Fran Cajoto, recuerda que el objetivo de la actuación es "a rexeneración da área recreativa da Pampillosa, na parroquia de Fazouro", donde ya había realizado algún trabajo el gobierno municipal. En esta ocasión "é unha actuación máis ambiciosa", dice el regidor, y complementaria al "gran proxecto" de paseo marítimo de 1,6 kilómetros entre la propia playa de A Pampillosa y la de Peizás, en Forxán, un proyecto que también ha sido adjudicado y que asimismo financia el departamento del Ministerio para la Transición Ecológica con una inversión de un millón de euros. "Estamos a traballar e a colaborar con todas as administracións para mellorar as infraestruturas e as zonas de lecer en todo o concello, desta volta con esta nova actuación en Fazouro", apunta el alcalde.

Fran Cajoto recuerda que en anteriores ejercicios los contratos de conservación y mantenimiento litoral de Costas permitieron acondicionar y regenerar "para desfrute dos veciños" la península de A Tamariña, en el paseo marítimo entre las playas de A Rapadoira y Llas, que ahora se ha transformado "nun auténtico referente e unha atalaia excepcional sobre o Cantábrico".

El Concello de Foz tiene en marcha otras obras en varios caminos municipales y también sacó a contratación una actuación importante en la villa, la de humanización de las calles Eduardo Pondal, Salvador de Madariaga, Irmandiños y Curros Enríquez y de la Praza de Galicia, por cerca de 800.000 euros.