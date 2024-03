El ingeniero que diseñó el puente de los Santos descarta un suceso como el de Baltimore

El ingeniero Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos es el responsable directo del diseño del Puente de los Santos tal y como fue concebido originalmente, pero también de la monumental obra que posteriormente se hizo para que esa misma estructura pudiese soportar el peso de acoger una autovía en su tablero.

Con una dilatadísima experiencia en el sector que le llevó a ocupar varios cargos en el Gobierno del Principado de Asturias y a escribir infinidad de artículos, descarta por completo la posibilidad de que lo sucedido con el puente de Baltimore, en Estados Unidos, pueda llegar a suceder en el puente que conecta Ribadeo y Figueras. Primero por una razón que no tiene nada que ver con él: "En la ría para empezar ya no entran barcos de ese calado, ni siquiera algo menores. Entran mucho más pequeños y el canal de acceso es el que es, hasta el punto de que si se salen un poco, se chocan contra la arena y no llegarían nunca a impactar contra las pilastras del puente".

Eso hizo que no fuese necesaria la construcción de los ya famosos duques de alba, pero como buen ingeniero, Ignacio García-Arango tomó de todas formas otras precauciones igualmente trascendentes para el supuesto de que pudiese llegar a darse un caso remotamente parecido: "Y es que por ejemplo este puente es de hormigón, que aguanta mucho más que es estructura metálica como la de Baltimore. Pero es que además el encepado (la parte baja de las pilastras) tiene un importantísimo refuerzo de hormigón, de forma que el barco chocaría contra ese refuerzo sin llegar a afectar a los pilares propiamente dichos. Tendría que ser un impacto realmente importante, y eso no va a suceder".

Lo que sí reconoce es que el suceso le despertó curiosidad y se fijó por ejemplo en el puente de Cádiz, construido recientemente "y en un lugar donde sí hay un calado importante y donde, por lo tanto, pueden entrar embarcaciones de un tonelaje destacado". Pero allí sí que entran en escena los duques de alba. "Estas estructuras sobresalen del agua y lo que hacen es rodear a los pilares para que si va a haber una colisión sea contra ellas, no contra los pilares". Lo que sucedió en el caso de Baltimore, explica, "es que por lo que pude ver en los vídeos había un solo duque de alba colocado de forma, digamos, frontal. Esa colocación fue lo que permitió que ese portacontenedores entrase de forma oblicua y así acabase pudiendo golpear el puente".

Dice que esto pasa "porque, por lo general, en Estados Unidos los puentes son bastante antiguos y tienen este tipo de problemas o adolecen de algunas otras medidas de protección que se fueron implantando posteriormente. Aquí es más complicado que pase eso, sobre todo en estructuras modernas como esta a la que me refiero de Cádiz, que sí que está perfectamente preparada para acoger a cargueros de dimensiones grandes".