La Axencia Galega de Infraestruturas mejora el firme de tres rotondas de Viveiro

El Concello de Viveiro informa de que las obras de reparación del firme de las rotondas de Verxeles, el Ecce Homo y la estación de autobuses se acometerán finalmente esta semana, en las noches de este martes, miércoles y jueves, "se as condicións atmosféricas o permiten".

"Inicialmente estaba previsto comezar estas obras o pasado 5 de xullo, sendo preciso naquel momento aprazar o seu inicio", dicen desde el Concello sobre unos trabajos que son competencia de la Axencia Galega de Infraestruturas y que se ejecutarán de noche, a partir de las once, "co fin de evitar problemas co tráfico", según demandó el gobierno local.

La empresa de mantenimiento Copasa será la encargada de realizar la obra y desde el Concello piden disculpas a los vecinos por las molestias que pueda ocasionar.