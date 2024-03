Infraestruturas anuncia una importante mejora del saneamiento de Ribadeo

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade en funciones, Ethel Vázquez, anunció en Ribadeo la licitación de un estudio para evaluar alternativas para la mejora del saneamiento del casco urbano de la villa ribadense. A dicho estudio el Gobierno autonómico destinará 280.000 euros y su idea es que el proyecto de construcción de las obras necesarias esté listo en el verano del año que viene.

Vázquez realizó este anuncio junto al gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, y de propio alcalde de Ribadeo, Dani Vega, que había demandado esta obra por considerarla muy necesaria para la localidad ya que actualmente se generan muchos problemas en épocas de muchas lluvias. En cuanto a las actuaciones a llevar a cabo, la conselleira apuntó que lo que van a hacer es actuar en la red de sanemiento del núcleo urbano de Ribadeo "que na súa maior parte é unitaria, o que fai que a capacidade do colector sexa insuficiente en tempo de choiva, provocando alivios ao medio".

La extensión de la red de saneamiento de Ribadeo supera los sesenta kilómetros de longitud entre la red unitaria, la de fecales y la de pluviales. El punto más problemático es el aliviadero de la estación de bombeo de aguas residuales ubicado en el puerto de Porcillán, en la conocida como Explanada do Mariñeiro. Con esta obra se busca "minimizar os alivios á ría de Ribadeo cun alto valor ambiental".

En cuanto a las posibles soluciones que apuntó la conselleira, se refirió específicamente "á execución dun tanque de tormentas na zona portuaria, prevéndose un investimento de máis 3 millóns de euros nas intervencións necesarias" para su ejecución.

El alcalde de Ribadeo se mostró muy satisfecho del anuncio realizado por Ethel Vázquez porque señaló que se trata de una inversión muy importante desde el punto de vista medioambiental que además tendrá una repercusión turística y económica. Dani Vega apuntó que no se puede afirmar desde las administraciones que "estamos a velar polo medio ambiente e permitindo que se faga esta saída de residuos á ría. Non podemos dicir tampouco con total tranquilidade que estamos a traballar polo turismo se non evitamos eses vertidos, froito do mal saneamento, nun punto turístico tan importante como é a ría de Ribadeo".