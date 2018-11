Un informe municipal ve falta de seguridad en el Ceip Virxe do Carme

Un informe municipal alerta de que el Ceip Virxe do Carme "no reúne las debidas condiciones de habitabilidad y seguridad para la utilización como centro escolar". Una situación que pone de manifiesto la necesidad de una reforma integral del centro, pues los técncicos bureleses consideran necesario "acometer una serie de trabajos de limpieza,rehabilitación y reparación que exceden de las labores de mera conservación".

El colegio consta de varios inmuebles, los más antiguos de hace más de medio siglo pues se abrió en 2013 y aunque ha sido objeto de mejoras sigue adolenciendo de problemas de humedades, derivados fundamentalmente de las canalizaciones y bajantes.

Unos problemas de las que los padres llevan tiempo quejándose y a los que también se suman otros no menos graves como las barreras arquitectónicas, que impedirían no solo la entrada de servicios de emergencia -en el último simulacro el camión de bomberos no puede acceder- sino también la asistencia a clase de alumnos con movilidad reducida.

El regidor señala que "o PP ven agora, acabando a lexislatura a anunciar unhas obras cando xa tiñan que ter actuado

Los padres piden una reforma "integral", que la Xunta ha comprometido, aunque reclaman que se rebaje el horizonte del 2020 del que se habló en principio. "No se puede dilatar en el tiempo, ya que la mala situación es latente y da mucha pena ver el centro como está y lo que reclamamos es que nuestros hijos reciban una educación de calidad en un colegio en condiciones", asevera la responsable del Anpa, sin entrar a valorar la tormenta política que ha levantado la situación del colegio.

"Representamos a 200 familias -hay 343 alumnos- de todas las ideologías y nuestra misión no es entrar en una guerra entre partidos en la que no queremos ni debemos estar", reconoce la presidenta de la Anpa, que la próxima semana convocará a los padres para decidir qué pasos dar tras las últimas novedades.

Una de ellas es la inversión de 23.000 euros para obras urgentes que anunció el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, para paliar las goteras en el edificio de infantil. Unos daños que Balseiro cree que se vieron agravados por la falta de mantenimiento que le corresponde al Concello. Unas declaraciones en las que insistió de nuevo este viernes recordando que "así o entenderon os técnicos que son os que fixeron o informe e temos a obriga de dicilo para que non se volva repetir", enfatizó.

Sus manifestaciones fueron rechazadas de plano por el gobierno local. De "irresponsabilidade absoluta" las calificó el alcalde, Alfredo Llano, quien incluso llega a pedir la dimisión del delegado de la Xunta, "dado que soamente se dedica a decir barbaridades co único fin de manterse no posto", dice en relación "ao intento de confrontar á comunidade educativa co Concello". El regidor señala que "o PP ven agora, acabando a lexislatura a anunciar unhas obras cando xa tiñan que ter actuado no Virxe do Carme" y recuerda que el Concello, "sen ter atribucións directas leva investido bastante máis de 23.000 euros no arranxo do colexio".

Una cantidad que el delegado de obras, Ramiro Fernández Rey, cifró este viernes en la manifestación de los padres en "máis de 30.000 euros nos últimos tres meses".