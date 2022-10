Un informe económico desaconseja licitar el matadero comarcal de Viveiro

El futuro del matadero comarcal de Viveiro está en el aire. La instalación situada en Galdo, que prestaba servicio a un buen número de ganaderos y carniceros que ahora deben desplazarse más lejos, está cerrada desde abril del año pasado tras entrar la adjudicataria en concurso de acreedores y el Concello, que tenía previsto volver a sacar a contratación el servicio, no pudo hacerlo por el momento al contar con un informe técnico de "inviabilidade económica".

Tras la marcha de la empresa los técnicos municipales observaron múltiples deficiencias en las instalaciones y el Concello encargó un informe a Sanidade, para después analizar en otro la viabilidad de la reapertura, que cifraba en unos 450.000 euros la inversión necesaria. El ente local reclamó a la anterior adjudicataria 63.731,39 euros que le adeudaba, pero no pudo cobrarlos.

El edil de Facenda, Jesús Fernández, explicó que hay un auto de archivo del procedimiento de liquidación de la adjudicataria en el que se acuerda su disolución, "non podendo polo tanto proceder a executar a reclamación desa cantidade contra a empresa". Detalla que el Concello no podía realizar la liquidación mientras no estuviera rescindido el contrato y acusa a la firma de entorpecer, pues "amosou oposición a todos os trámites ralentizando o procedemento" y cuando el Concello pudo reclamarle la cantidad el proceso de liquidación ya estaba avanzado, "nunha fase na que non resultaba posible derivar esta contía sobre a empresa, que xa foi disolta".

El Concello "non ten constancia" de que la sociedad tuviese fondos para abonar los 63.731,39 euros. Cuando el ente local supo que ya estaba disuelta y, por tanto, no podía recuperar el montante, pidió a la asesoría jurídica de la Diputación -encargada del personamiento del Concello en el proceso concursal- que valorase la posibilidad de reclamarla a los administradores, pero resultó "imposible". Fernández explica que al ser el concurso de la empresa de carácter voluntario, ya se constataba su insolvencia. "Non se trataba dun concurso culpable, que permitiría con maior facilidade poder repercutir esa cantidade aos administradores", indica.

El BNG llevó este asunto al último pleno y demandaba explicaciones tanto sobre el proceso judicial para la reclamación de la deuda como sobre los planes del gobierno local para esta instalación, así como conocer "os motivos para non ter licitado este servizo e así ofrecer ao sector cárnico unha alternativa digna para desenvolver o seu traballo no concello de Viveiro". La portavoz municipal, Míriam Bermúdez, insiste en denunciar que el gobierno local no llevó un control sobre la actividad de la adjudicataria. "A empresa incumpriu até tal punto que nin pagou o canon anual nin fixo as obras de mellora obrigadas por contrato, provocando o deterioro das instalacións", dice.

SANEAMIENTO. Por otro lado, la corporación celebra el jueves a las dos de la tarde un pleno extraordinario para aprobar los proyectos definitivos de las obras que ejecuta Augas de Galicia en la Edar y el saneamiento de Celeiro, en los que hubo algunas modificaciones.