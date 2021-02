Un informe de Costas sobre la depuradora enfrenta al gobierno de Foz con el PP

Uno de los puntos con más debate en el pleno del jueves en Foz fue el de la moción presentada por el PP en la que pedían que se instara a Costas a agilizar un informe sobre la Estación Depuradora de Augas Residuais (Edar) que está previsto construir en la zona de A Granda, en Forxán y para la que los presupuestos autonómicos de este año contemplan 2,5 millones de euros. Mientras los populares piden este informe porque dicen que el que existe no es definitivo, los dos partidos de gobierno, el PSOE y el BNG, sostienen que ese informe ya está hecho y a la espera de la correspondiente respuesta de Augas de Galicia.

El encargado de defender la moción popular fue el edil Antonio Hermida, que indicó que, tras haberse informado en la Consellería de Infraestruturas por la depuradora, el anteproyecto está pendiente de informes de Costas. Hermida justificó la necesidad de pedir agilidad basándose en la experiencia con el Plan Xeral, "que foi retrasado máis dun ano por Costas". Hermida también aludió en su intervención a que "as trabas que se poñen a isto faime recordar que PSOE e BNG sempre estiveron en contra do lugar elexido para a depuradora". Además los populares echaron en cara al gobierno la falta de información al respecto, "porque non se convoca a comisión de seguemento con todos os grupos". De todas formas, Hermida subrayó que la intención del PP lejos de "buscar culpables" es que se agilicen los trámites: "Temos que tomar xuntos a decisión de axilizar este proxecto falte o informe que falte".

Y es que el alcalde, Fran Cajoto, mostró en la sesión un documento del 25 de noviembre del año pasado como el informe de Costas que exige el PP. "Gracias á xestión do Concello e a varias reunións que se mantiveron, a resolución de Costas xa existe e agora o que falta e que Augas responda", dijo el alcalde, que propuso a los populares una enmienda a su moción para instar a Augas de Galicia a que agilice los trámites oportunos "para contar cunha depuradorea e no perder os fondos europeos para eo proxecto". Los populares rechazaron incorporar esta enmienda.

A este respecto se pronunció el concejal nacionalista Iago Villammil, que subrayó que los retrasos que acumula la depuradora vienen de las épocas en las que el PP gobernaba el Concello, la Xunta y el Estado. "Aínda que no seu momento queríamos outra ubicación para a depuradora, agora temos unha responsabilidade e temos que resolver o proxecto e Augas segue a retrasalo", dijo en relación a las alusión del PP sobre su postura con respecto a la ubicación.

Por su parte el concejal de Foz, Plataforma de Futuro (FPF), Víctor Couto, mostró su apoyo a la moción popular porque "neste proxecto falta transparencia dende o primeiro momento e non se reúne a comisión de seguemento que había creada". Couto también abogó por tener "unha visión conxunta para sacalo adiante".