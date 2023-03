Dos jóvenes palistas femeninas del Altruán ribadense se proclaman campeonas de España

Lejos de los focos de las grandes ciudades y sin las facilidades para entrenar que tienen los deportistas de los clubes punteros, las palistas del Altruán ribadense Manuela Lastra y Elena González Rico ya no se conforman con medallas a nivel gallego. Ambas acaban de proclamarse en Arcos de la Frontera campeonas de España de sus respectivas categorías, infantiles A en el caso de González Rico e infantiles B, en el de Lastra, después de que ambas consiguieran también en el arranque de temporada el título autonómico formando pareja en el k-2.

Elena González Rico se ha convertido en una de las grandes estrellas del piragüismo gallego de base desde la pasada temporada, cuando irrumpió en el panorama autonómico coleccionando títulos. El campeonato de España conquistado este fin de semana en Arcos de la Frontera demuestra que su nivel traspasa ya fronteras y es capaz de medirse y superar a la élite nacional, algo solo al alcance de los elegidos.

La palista reconoce sentir "emoción e alegría" después de cada triunfo. "Este título foi o máis grande, pero o primeiro Galego que ganei tamén me fixo moita ilusión", pero habla también de todo el trabajo que hay detrás y de la dedicación de su entrenador, Ramón Cabodevila, para que puedan prepararse en las mejores condiciones posibles. "En Ribadeo non temos as mellores condicións para adestrar, por mor do vento e do mar, e o noso adestrador achéganos para que poidamos adestrar no pantano para prepararnos o mellor posible", señala, compaginando los entrenamientos con los estudios. "Lévoo ben, non baixo as miñas notas, que seguen sendo boas", explicó.

González Rico habla de la prueba celebrada en Arcos de la Frontera, en la que tuvo que sobreponerse a una floja salida. "Na proba do sábado, clasificatoria, controlei bastante ben, pero na do domingo saín mal e tiven que acelerar no longo de 1.000 metros para poder chegar entre as primeiras á ciaboga (era segunda). Despois xa me puxen en cabeza e vía como se ían quedando as que viñan detrás, menos unha rapaza coa que tiven que disputar o esprint", señala, añadiendo que lo dio todo para poder ganar. "Despois de tanto esforzo non quería que se me escapara", dijo.

Elena ya comenzó su regata sabiendo que Manuela era campeona de España. "Foi unha alegría grande, aínda que non o puiden celebrar porque estaba quentando, pendente da miña regata", señala la palista, que ahora confía en conquistar el triplete ganando el campeonato gallego de K-1 en infantiles A este fin de semana.

UN CASO ESPECIAL. El caso de Manuela Lastra es muy especial, ya que no empezó a practicar piragüismo hasta la pasada temporada. Después de cuatro años en el atletismo, donde también brilló, y de compaginar ambas disciplinas, decidió dedicarse solo al piragüismo "porque vi que podía rendir a un mayor nivel", aseguró la propia palista, que la pasada temporada debutó con una medalla de bronce en su primera participación en el campeonato gallego.

La espectacular mejoría mostrada desde sus comienzos le ha servido a la joven para dar un paso de gigante esta temporada y tras conseguir el oro autonómico de K-2 junto a Elena González Rico sacó en Arcos de la Frontera lo mejor de sí misma para subirse a lo más alto del podio, una medalla de oro que le hizo especial ilusión. "A verdade é que non puiden conter as bágoas cando crucei a meta, estaba moi emocionada", reconoció Manuela, que hizo una regata casi perfecta, comandando de principio a fin y sin casi mirar atrás para ver donde venían sus rivales. "Non as coñecía, se descontamos a algunha rapaza coa que competín no Galego", dijo.