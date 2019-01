Los inesperados vecinos de Vilarmide

La celebración de la Navidad no tiene por qué ser exactamente una motivación de carácter religioso. Cada vez más los belenes y los motivos navideños en general se utilizan como reclamos de todo tipo. Los más conocidos (y a veces polémicos) son las iluminaciones navideñas enfocadas a tirar del comercio. Pero hay muchas otras. En la aldea de Vilarmide, en un extremo de A Pontenova, dos vecinas se propusieron que el pueblo luciese diferente durante estas fechas. Y lo consiguieron.

Beatriz Muruais y Modesta Graña explican que lo plagaron de motivos navideños que aclaran que no deben vincularse a una celebración religiosa, sino más bien de tipo social: una forma de reivindicar la valía del pueblo, su vigencia, e incluso de dar temas de conversación. Lo consiguieron todo.

En total elaboraron catorce motivos navideños que no son solo belenes, sino figuras asociadas a esta época del año que fueron colocando por "recunchos" que a ellas les inspiraban de algún modo, o que parecían estar pidiendo algún tipo de motivo de bienvenida.

La idea surgió en realidad del lugar de origen del marido de Beatriz Muruais. Asturiano, le mostró a ella cómo en su pueblo comenzaron a hacer algo similar y no solo consiguieron triunfar y convertirlo en un reclamo turístico, sino que lo exportaron a los pueblos vecinos hasta el punto de conseguir hacer una ruta de belenes que ahora los turistas y los vecinos acuden a visitar cada Navidad.

Basándose en eso, se lanzaron a trabajar. Modesta Graña dice que en realidad no les costó mucho "porque o fixemos con moita ilusión". Su compañera dice además que salvo tres pequeños belenes "o resto fixémolo todo con materiais reciclados. Fomos usando de todo: botellas, madeira, caixas, corchos... de todo" porque aclara que su intención nunca fue "facer reproducións exactas aos modelos orixinais, senón que os recordasen e que fosen figuras coas que a xente empatizase". Otro objetivo que consiguieron igualmente.

Modesta Graña también relata que tuvieron muy presente la idea de "darlle algo de vida ao pobo. Que a xente maior cando saíse pasear tivese algo do que falar, porque agora coa televisión métense na casa e é unha desgracia, faise moita menos vida fóra ca antes, sobre todo no inverno, que sempre xa de por si é unha estación de estar máis metido dentro".

VARIEDAD. El caso es que ahora quien se acerque a Vilarmide puede sorprenderse al ver un extraño leñador encajado a su vez en una árbol y que en realidad no es más que una rama. Modesta dice que "é dos que tivo máis éxito", porque asegura que "a xente alí está falando moito desto. Tamén lles demos algo do que falar". Su compañera lo refrenda y dice que "é algo no que todo o mundo se para, que todo o mundo mira e que ata parece que te acompaña".

Beatriz Muruais cree que incluso consiguieron otro objetivo más, totalmente inesperado: "dá a sensación de que hai moita máis vida no pobo. Vas por alí e esto parece como que che transmite a impresión de que hai máis xente, cando agora é certo que vai quedando moita menos, como pasa en todas as aldeas".

También hay pájaros que no echarán a volar, renos a escala, un singular Papá Noel, un nacimiento en un pesebre improvisado en el hueco que dejaron las piedras de un antiguo edificio y así sucesivamente. Siempre aprovechando el ingenio en varios sentidos: el de la confección de los elementos que se exponen pero también la elección de lugares en los que se colocaron, bien pensados para llamar la atención y bien distribuidos para poder conformar un paseo por Vilarmide que merezca la pena ya más de lo que lo merece habitualmente.

De hecho Modesta comenta que "unha cousa que quixemos foi distribuilo todo polos distintos barrios, porque Vilarmide ten barrios, aínda que agora moitos quedasen baleiros, pero quixemos que todos tivesen algo".

RESULTADO. Aunque pueda parecer una pedantería por su parte, tanto Beatriz como Modesta están "encantadas" con el resultado que consiguieron. No es para menos, porque el derroche de imaginación, y también de trabajo, se ve perfectamente reflejado en cada lugar de su pueblo ahora transformado en un lugar de fantasía, como lo que ya es en realidad: un pueblo maravilloso al que están convencidas de que se le puede sacar mucho partido.

De momento, ya anticipan que tan contentas quedaron que el año que viene van a repetir. No partirán de cero. El trabajo de este año les servirá para 2019 y, quién sabe, seguramente se corra la voz. De momento, ya consiguieron llamar la atención y que mucha gente pose su mirada en Vilarmide.