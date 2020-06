El ministerio insta a Alcoa a que presente un plan industrial

El secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, insistió este martes en la necesidad de mantener la unidad de actuación para mantener las capacidades productivas y de empelo en la planta de Alcoa en San Cibrao e instó a la dirección a que aclare su plan industrial.

Blanco ha reiterado el compromiso del Gobierno tanto con el mantenimiento de la producción de aluminio primario como con las industrias electrointenvias e hiperelectrrointesivas. Sin embargo, ha dejado claro que, si Alcoa no presenta un plan industrial, debe dejar paso a otras empresas interesadas en operar en la planta: "No queremos una muerte por capítulos, queremos conocer los planes de Alcoa, las administraciones estamos dispuestas a apoyar el mantenimiento de la actividad, pero si no tienen un plan industrial, y quieren cerrar en España, en Europa y en Estados Unidos para centrarse en otros proyectos, que dejen paso".

Asimismo, Blanco ha recordado que Alcoa San Cibrao ha recibido 693 millones de euros (132 por interrumpibilidad y CO2) desde 2011 y que desde 2009 no ha presentado al Gobierno de España petición alguna de apoyo para planes de inversión o a la innovación industrial.