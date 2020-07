Industria insiste en que existe un plan viable para Alcoa e insta a retirar el Ere

El secretario general de Industria, Raül Blanco, insistió el martes tras la reunión telemática que mantuvo con el comité de empresa de Alcoa que el Gobierno cuenta con "un proyecto industrial y energético viable para San Cibrao", por lo que insta a la empresa a "buscar una solución alternativa al Ere" para evitar el despido planteado para 534 trabajadores de la planta de Aluminio. "Lo que hay que hacer es unir fuerzas, instituciones con sindicatos, para exigirle una respuesta a Alcoa", aseguró y subrayó que "lo que tienen que tener claro los trabajadores es que el Gobierno se está empeñando a fondo para dar una solución viable a Alcoa".

Durante el encuentro, que debería ser presencial pero no pudo serlo debido a las restricciones de movilidad que sufre la comarca por el brote de Covid-19, Blanco recordó que el Gobierno mantiene su propuesta industrial para Alcoa que garantiza la viabilidad de la planta y ha trasladado las diferentes medidas adoptadas por el ministerio para apoyar la industria electrointensiva como el recientemente aprobado Fondo de Garantía para Entidades Electrointensivas dotado con 600 millones de euros de inversión en tres años, "un instrumento que va a permitir garantizar un precio estable y mejorar la competitividad de la industria". Asimismo, subrayó que el marco de las ayudas para el sector de las empresas electrointensivas va a quedar regulado «en las próximas semanas" con la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

Raül Blanco recordó que el Estatuto del Consumidor Electrointensivo está previsto que salga "en las próximas semanas"

Por su parte el comité de empresa emitió un comunicado en el que asegura que el Gobierno le ha planteado un ultimátum a la empresa para que en el plazo de una semana "recapacite y ceda a la venta", para lo que habría un inversor industrial del sector del aluminio. Además, explican que el Gobierno se compromete, "en base al estatuto con un socio energético" a poner un precio competitivo de entre 25 y 35 euros el megavatio, ligado a un plan de viabilidad industrial a 10 años.

Con respecto al Ere, aseguran que el Gobierno solicitará su paralización, apoyando así la solicitud presentada también por la Consellería de Economía, Emprego e Industria, y colaborará con la Xunta y los sindicatos aportando la documentación necesaria para la paralización del expediente.

En este sentido, el presidente del comité, José Antonio Zan, aseguró que esta reunión fue «un paso más» en las negociaciones, pero recordó que "cada vez queda menos tiempo". Además, volvió a insistir en que necesitan más concreción en las medidas que el Gobierno pone encima de la mesa porque, por ejemplo, no aclararon nada con respecto al posible comprador para la factoría.

La próxima reunión con Industria, que esperan pueda ser presencial, será el martes. Zan también espera que la empresa haga caso a las peticiones del Gobierno y de la Xunta de paralizar el Ere, ya que "son dos autoridades laborales". Y es que hasta el momento la empresa no mostró intención de retirar el expediente. De hecho, cuando trascendió la petición del comité, que pidió su suspensión ya que debido a las restricciones por el brote del virus no pueden ejercer su derecho a movilizarse ni a celebrar asambleas, aseguró que la nueva situación no afectaba al hecho de que el periodo de consultas se hiciera "con las debidas garantías".

En este sentido, Zan precisó ayer que en principio está previsto que el encuentro se realice por vía telemática, aunque ellos pidieron que se realizara de manera presencial. "Nos dijeron que si la autoridad sanitaria lo permite no habría problema en que fuera presencial", aseguró.

VALORACIÓN. Tras esta reunión, la Xunta insistió en que sigue sin haber un precio competitivo para Alcoa, "que é a única solución real para evitar os despidos", y que el Gobierno tampoco aclara si está dispuesto a intervenir temporalmente la fábrica.

"Galicia ten as mesmas incertezas ca onte, e as mesmas que tiña desde que Alcoa anunciou o Ere, porque o Goberno se nega a dar solución a un problema enerxético que é única e exclusivamente competencia súa", aseguran desde la Administración autonómica, y subrayan que es necesario que "o Goberno asuma dunha vez a súa responsabilidade se queremos evitar o peche da única fabrica de aluminio que queda en España".

Caceroladas den las ventanas

El rebrote de Covid-19 en la comarca obligó a modificar los planes del comité en lo que se refiere a sus actos de protesta. Ayer mismo llamaron a llevar a cabo caceroladas desde las ventanas a las diez de la noche.

Visibilidad De esta forma el comité quiere mantener la visibilidad de la situación bajo los lemas de Enerxía solución, As cubas non se paran y A Mariña sálvase loitando.