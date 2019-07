Industria convoca a última reunión de seguimento sobre a venda das plantas de Alcoa

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo convocou aos representantes de Alcoa, dos comités de empresa e sindicatos e dos gobernos autonómicos de Galicia e Asturias á última reunión de seguimento para o mantemento da actividade da empresa, que terá lugar este mércores.

Trátase da sétima cita entre todos os axentes involucrados no proceso desde que a finais de 2018 a multinacional produtora de aluminio anunciou un Expediente de Regulación de Emprego (ERE) para case 700 persoas e a paralización da súa actividade nas plantas de Avilés e A Coruña.

Desta forma, a multinacional estadounidense deberá dar a coñecer na reunión se finalmente se pecha a venda ao fondo suízo Parter Capital ao reunir este os requisitos económicos que lle require Alcoa ou se, pola contra, se aplica o despedimento colectivo.

Á reunión asistirán representantes do Ministerio de Industria, da Xunta, do Principado de Asturias, de Alcoa e dos sindicatos

Neste caso, e tras estenderse o prazo límite inicial do 30 de xuño, prevese que a aplicación do despedimento colectivo e das medidas do plan social se apliquen desde o 1 de agosto.

No entanto, o Goberno xa transmitiu a principios de mes que sentía unha "alta satisfacción" polo acordo alcanzado para garantir o mantemento do emprego en ambas as fábricas.

