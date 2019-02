Industria asesorará a firmas afectadas por el Brexit y vigila la pesca

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, anunció este lunes que la Xunta pondrá en marcha una plataforma digital para asesorar a las empresas afectadas por el Brexit, al tiempo que indicó que vigilan "con cautela os posibles efectos sobre a economía galega para previr consecuencias e co propósito de que a capacidade das empresas da comunidade no país anglosaxón non decaia", debido al incremento de las importaciones procedentes del Reino Unido.

Las firmas interesadas podrán conocer de forma personalizada el impacto real que puede tener la salida británica de la Unión Europea (UE) para anticiparse y adoptar las medidas necesarias para convertir el Brexit en una oportunidad.

El titular de Industria defiende que un papel activo de las instituciones y el tejido empresarial para que "a circulación de servizos e mercadorías co Reino Unido poida manterse en termos semellantes aos últimos anos". Conde destaca que las empresas gallegas ganaron internacionalización. En este sentido, recordó que las exportaciones a Reino Unido crecieron un 16,1% entre enero y noviembre del pasado 2018 y ya es el cuarto destino al que más exporta Galicia.

Conde subraya que la comunidad es referente en algunos sectores como la pesca, que es el ámbito que tiene un mayor peso en las importaciones del Reino Unido, por lo que la Xunta defiende un Brexit con acuerdo y apuesta por la sostenibilidad pesquera. Por ello, controlará los aranceles que el país anglosajón pueda aplicar a los productos que importe una vez que se haga efectiva la ruptura con la UE.

INQUIETUD. Por otro lado, el ministro de Agicultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, considera que "es muy pronto" para hacer hipótesis sobre la afección del Brexit a España, si bien reconoce que preocupa lo relacionado con el transporte de productos perecederos, así como los barcos que faenan en aguas británicas o las exportaciones.

Planas matizó que el Gobierno central cuenta con un plan de contingencia en el sector agroalimentario y de la pesca, además de contemplar la afección desde los puntos de vista logístico y de comportamiento de los mercados. Además, señaló que tratan de establecer un marco de confianza mutua para que en una salida sin acuerdo "haya una estabilidad" en los intercambios comerciales sin barreras al menos en los próximos seis, nueve o doce meses.