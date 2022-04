Indignación política y sindical en A Mariña al elegir Altri instalarse en Palas

La noticia de la implantación de la fábrica de Altri en Palas y la anunciada generación de unos 2.500 empleos que acarreará su funcionamiento cayeron como un jarro de agua fría en A Mariña, donde la progresiva desindustrialización de la zona está poniendo en peligro su economía.

En las filas socialistas se mostraron muy beligerantes y la práctica totalidad de los máximos responsables de su partido en la comarca se reunió junto a la desmantelada Vestas para mostrar su "indignación e gañas de seguir loitando" contra esa decisión que califican abiertamente como "unha traizón que Alberto Núñez Feijóo, o vicepresidente Francisco Conde e toda a cúpula da Xunta lle fixeron á comarca da Mariña. Unha comarca que é unha das principais produtoras de eucalipto de España, e que recibira a promesa de Feijóo de instalar a factoría de Altri para paliar a grave crise industrial que está a padecer".

Los socialistas presentarán mociones en todos los concellos para que se reconsidere esa decisión porque aseguran que "o engano aos mariñáns desta volta foi maiúsculo, con repercusión non para anos, senón para décadas". Por eso quieren saber "que pensan os representantes populares. Que opina Elena Candia? Parécelle ben que a planta que emprega eucalipto se ubique lonxe da materia prima? Parécelle correcto que a Xunta abandone A Mariña? Dálle igual que 2.500 postos de traballo desaparezan dun plumazo da comarca por obra e gracia de Feijóo, sen ningunha explicación?".

BNG. En las filas del Bloque Nacionalista tampoco perdieron el tiempo y cuatro diputados encabezados por el mariñano Daniel Castro avanzaron que llevarán esta cuestión al Parlamento de Galicia, donde ya no será Feijóo quien les conteste.

Entre sus preguntas interrogarán al Gobierno gallego sobre "cales son as razóns que levaron á Xunta a situar a factoría de Altri en Palas de Rei o a que se debe que o Goberno galego pase por riba dos acordos democraticamente acadados no Parlamento que urxían á Xunta de Galiza a localizar a factoría na comarca da Mariña".

Al igual que el PSOE, los nacionalistas también hablan de "unha nova traizón á Mariña" y preguntan "cal vai ser a política industrial que vai levar a cabo o Goberno galego nesta comarca" porque consideran que la situación de A Mariña en la actualidad a nivel de empleo es muy precaria.

Desde el BNG recuerdan que "neste contexto de incerteza polo futuro de Alcoa e despois do peche de Vestas, a chegada de Altri para a Mariña prometendo 1.500 postos de traballo convertíase nun pequeno respiro para unha comarca que non albiscaba un futuro con posibilidades e prosperidade". Pero creen que finalmente la Xunta "deu total liberdade á empresa" para elegir su emplazamiento contra su compromiso inicial.

PROMAGAL. El secretario de la Asociación de Productores de Madera de Galicia (Promagal), el mariñano Ramón Reimunde, se muestra convencido de que la elección de Palas por parte de Altri para instalarse deriva de que en esa zona tendrán un excelente acceso a madera de eucalipto nitens "mentres que en toda a zona nosa da Mariña case todo o que temos é glóbulus".

Cree que otra cuestión que pesó es "a presenza de Ence en Navia, á que lle vén moito mellor o glóbulus para o tipo de pasta de papel que produce, cunha calidade diferente. De feito, hai que pensar que o glóbulus págase a 6 ou 7 euros máis que o nitens, incluso algo máis".

También cree que pesaron cuestiones de estrategia comercial y logística de transporte para llevar el producto hasta el puerto de Ferrol "e que en pouco tempo Palas estará comunicada con Santiago por autovía". Reimunde cree que hay que pensar que "fóra dunha marxe de cen quilómetros os gastos de transporte de madeira dispáranse, e en cen quilómetros ao redor da Mariña hai moi pouco eucalipto nitens. Eu estou bastante seguro de que iso tivo o seu peso e ademais eles fixo que xa fixeron probas e experimentos para ver se o nitens lles serve para o que queren facer". Por eso dice que "aínda que a xente se quedou algo sorprendida porque a fábrica non vén para A Mariña, a verdade é que a min non se me fixo tan raro por este tipo de cuestións".

Sindicatos: "A Xunta non ten proxecto industrial para A Mariña"

CIG, Comisiones Obreras y UGT lamentan en un comunicado conjunto la decisión de la Xunta y hacen ver que las promesas de los alcaldes del PP ni de Feijóo "serviron para nada" y se demostró que "a Xunta non ten proxecto de política industrial para a Mariña. Demostraron pouca capacidade para deseñar e organizar o mapa industrial do noso país e un nulo compromiso coa nosa comarca".



Intuición

Creen que esto se intuyó cuando el PP votó contra un plan de industrialización para A Mariña.