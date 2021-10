Indignación tras el ataque de lobos a un perro en Viveiro que murió "en dez minutos"

Roberto Cruz, conocido en Viveiro como Purina, no quiere callar, como cree que están haciendo otros, porque "calquera día vai haber unha desgraza maior", asevera, tras perder este martes a su perro Peral, un animal con el que estaba de caza con su cuadrilla y que los lobos mataron "en dez minutos" a unos ochenta metros de donde estaba el grupo, en el Camiño do Barco, en el monte Castelo, "xusto enriba do taller da Redoada, un sitio moi turístico e polo que transitan a diario moitas persoas", dice.

El suceso tuvo lugar en torno a las diez y media de la mañana cuando perseguían a un corzo que se escapó tras el que salió corriendo el can "pero enseguida parou de ladrar e como non viña fomos buscalo onde marcaba o GPS e xa nos atopamos o panorama", recuerda indignado el momento en que encontraron al animal, totalmente devorado como muestra la imagen que subieron a las redes para denunciar la situación. "Non foi un lobo, foron alomenos tres e os que os protexen non saben o que están a facer porque están acabando con todo e sei seguro que non imos tardar en lamentar unha desgraza", asevera dolido y recordando que el ataque de este martes "foi a plena luz do día".

Peral era un perro de caza de tres años de edad, al que tenía un gran cariño. "Durmía con nós na casa", afirma Purina con tristeza, mientras reclama una solución.