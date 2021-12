"En India no había visto nunca el mar y aquí estoy al lado"

El fútbol y La casa de papel fueron las dos razones que animaron a Zeeshan Ahmad a elegir España para venir como docente, dentro de un programa del Ministerio de Educación para reforzar el aprendizaje del inglés. A pesar de que no lleva aún dos meses, comienza a hacer sus progresos en español, que quiere aprender "rápido" para poder comunicarse con todos. Mientras tanto, la directora del instituto, Carmen Castelao, colabora en la doble tarea de traducir al entrevistado y mejorar su incursión en nuestra lengua.

¿De qué equipo de fútbol es?

Mi favorito es el Real Madrid, porque Cristiano Ronaldo 'is the best player in the world'. Yo también juego al fútbol, al tenis y al cricket, que es muy famoso en India.

¿Qué actividades hace en clase?

Los profesores enseñan gramática y yo intento que los chicos hablen y participen, que interactúen y que trabajen el vocabulario. Por ejemplo, si se está hablando de comida preparo actividades relacionadas con ese tema, como diferencias de la comida de Galicia y de otras partes de España.

¿Qué tal estas primeras semanas, cómo le ven los estudiantes?

Estoy contento. Me preguntan sobre mi cultura y trato de que se sientan cómodos, pero no puedo decir que me vean como algo raro o exótico. Con los profesores estoy muy contento, porque me fueron a buscar a la estación cuando llegué, me alojaron en un hotel y me ayudaron a buscar casa, junto a la iglesia y puedo llamar a mi coordinadora, Manuela García, en cualquier momento. Tengo un amigo indio que está en Ourense, al que fui a visitar, y tiene celos de la buena acogida que tuve.

"Quiero aprender rápido español para hablar con más personas, que ahora es un problema"

¿Qué le ha parecido la localidad?

Es bonita y el mar está a cinco minutos. En la India nunca había visto el mar, porque vivo en Nueva Delhi y si quiero ir tengo que viajar unas veinte horas. La gente es agradable, pero tengo el problema de que solo puedo hablar en el instituto y eso me frustra. El idioma es un problema para relacionarme con el resto de profesores, por lo que estoy aprendiendo español y quiero saberlo rápido para hablar con el resto de personas.

Va muy bien. ¿Cómo aprende?

Asisto con Jesús Ángel Carrascal a las clases de español para adultos del centro y me han prestado libros de gramática con los que estudio en casa y también veo la televisión y vídeos.

¿Qué es lo mejor de Burela?

El pescado. He ido tres veces a restaurantes y ya he comido salmón, lubina y chicharro. Quiero probar de todo, pero no me gusta comer solo y eso un problema muy grande. Soy de religión musulmana y no como cerdo y prefiero cocinar en casa mi propia comida que compro en el súper.

¿Son un problema los horarios?

En la India los estudiantes tienen los mismos horarios por las mañanas, pero hay sábados también. Por la tarde, además de hacer deporte, muchos van a clases particulares pues somos 1.300 millones de habitantes y si quieres tener un buen trabajo deberás esforzarte para ser el mejor y destacar.

¿Qué estudió usted?

Mi padre y mi tío son profesores y yo también quise serlo. Estudié Inglés e Historia en la universidad y quiero ir el año que vienen a hacer el doctorado a Estados Unidos, donde vive mi hermano mayor. Me gustaría poder vivir en otros países y no regresar de momento a la India, incluso podría quedarme en Burela un par de meses después de terminar el programa a finales de mayo para disfrutar de la playa. En Navidad vuelvo a mi país porque mi hermana se casa el 29 de diciembre, una boda que aplazó para que coincidiera con mis vacaciones en España.