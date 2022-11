De India al colegio de Galdo

Wafi Chaman, de 26 años, es un joven natural de Uttar Pradesh (India) que trabaja como auxiliar lingüístico en el Ceip Plurilingüe Santa Rita de Galdo, donde ya estuvo el curso pasado y repite porque se muestra "encantado" con sus alumnos. También se confiesa muy feliz en el que es su hogar estos años, Viveiro, muy diferente a Nueva Delhi, su último lugar de residencia mientras estudió idiomas en la Universidad Jawaharlal Nerhu.

Wafi Chaman maneja con soltura el español y también domina el inglés, que enseña a los escolares de Galdo, donde también imparte artes plásticas en unas clases que además sirven de intercambio cultural. "Comparto con los niños la cultura de India y les encanta, me preguntan muchas cosas, por ejemplo cómo se dice "hola" y celebro en el colegio las fiestas de India, algo que a los niños les gusta mucho porque es totalmente nuevo para ellos", relata. Así, hace unos días fue la celebración del Diwali, la fiesta de la luz, y en el colegio "hicieron unas lámparas de arcilla con sus manos y les encantó". "Y también tenemos un festival como la Tomatina española en India, que se llama Holi", agrega.

Cuando, durante sus estudios en la universidad, Wafi Chaman vio que había "un programa de intercambio para aprender español y dar clases de inglés a los niños", no dudó en anotarse. "Fue un sueño poder ir a España, porque soy estudiante de español. Me gusta mucho la cultura de España, también la historia, y por eso elegí este idioma", comenta. Y cuando tuvo que elegir entre todas las autonomías, no lo dudó: "Elegí Galicia por el clima, porque hay tanta naturaleza y tanto verde. Llueve bastante pero ya me he acostumbrado", dice, en comparación con su lugar de origen, donde "siempre es verano, solo hay uno o dos meses de invierno y no hace tanto frío como aquí".

Otro cambio grande lo nota en la comida. "Me encanta la tortilla y ahora aprendí a cocinarla", reconoce, al tiempo que probó productos que en su país nunca se habría imaginado, como el marisco o el pulpo. "Comí zamburiña y me gusta mucho, y el pulpo también lo probé pero creo que no voy a seguir", reseña. El pescado sí es una comida habitual para él y aquí "lo hacen muy bien", sin embargo cree que hay poca variedad de verduras. "En India comemos muchas y aquí no vi ni el 30% de las que tenemos allí". También echa en falta algunas especias y comenta que llegó a desacostumbrarse del picante, hasta el punto de que le "cambió la cara" cuando comió algo que lo llevaba hace poco.

El orden en el tráfico es otra cosa que sorprendió al joven indio: "Me encanta que los coches se paran y dejan pasar a la gente primero", comenta.

Wafi agradece por otro lado la cálida bienvenida de la gente de Viveiro, que es "muy simpática y amable", e incluso decidió quedarse aquí durante las vacaciones de verano para conocer mejor la zona y también las muchas fiestas.