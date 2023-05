Los protagonistas políticos en O Valadouro no han cambiado en la última década. Pero los resultados del 28-M abren un nuevo panorama en el concello del interior de A Mariña. Sin una mayoría absoluta y con el PP como el partido más votado, se abren dos vías principales para formar un gobierno. Podría haber un pacto entre el PP y los independientes de Udival, o un tripartito entre el PSOE de actual alcalde, Edmundo Maseda, el BNG y Udival, una unión que hace diez años y con una moción de censura echó al PP del gobierno local, con José Manuel Lamela como alcalde.

Con el PP con 4 concejales para un total de 9 en la corporación, José Manuel Lamela necesita apoyos para gobernar. Y el más lógico, y el único posible a priori ideológicamente hablando, sería con Udival, que tiene un concejal. "No confío en nadie, pero me parece que sería la mejor opción y lo más factible", dijo el alcaldable de PP. "No sé lo que podrá pasar, porque hace diez años se juntaron los tres para echarme, por lo que me espero cualquier cosa", dice, reflexivo, el exalcalde de O Valadouro.

Aún así, Lamela entiende que "la gente que le vota a ella (María José Fernández) es más de derechas que de izquierdas", afirma y hace un balance positivo de los votos que sacaron en las elecciones. "Sacamos el doble que el PSOE, el doble que el BNG y Udival perdió votos, ahora toca sentarse", concluye.

Udival, en la persona de María José Fernández, puede ser la llave para que vuelva el PP a gobernar diez años después. "Vamos a escuchar todas las alternativas, pero nosotros ya hemos jugado la Liga con todos ellos, los conozco, y no vamos a cometer los mismos errores", dice Fernández, mandando un aviso a navegantes. "Cuando era más joven piensas que vas a lograr muchas cosas por estar dentro y después realmente es todo como un caramelo, muy bonito el envoltorio pero...", advierte.

Para la candidata de los independientes "hay dos grandes perdedores en estas elecciones: el alcalde y el PP, que ha hecho una gran presión, con un desborde de medios; trajo al presidente de la Xunta, conselleiros...", argumenta, y añade. "No solo consiste en tener un partido, consiste en tener un candidato", dice.

También hizo un alegato a la necesidad de los partidos independientes. "Somos necesarios y una cura de humildad para los grandes partidos políticos", señala. "Ellos tienen muchos medios, nosotros lo hicimos todo nosotros", concluye la candidata de los independientes en O Valadouro.

El BNG, en boca de Eduardo Chao, hace un balance positivo del 28-M. "Fuimos los que más subimos en votos y estamos contentos", dice, y añade. "Ahora se abren varias opciones; puede gobernar el PP en minoría, buscando apoyos de otros, o puede haber un tripartito entre el PSOE, BNG y Udival", señala. "No descartamos nada", dice, y señala que el castigo al PSOE "fue bastante grande", recordando que ha pasado de cuatro a dos concejales.