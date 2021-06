El increíble hilo de Ariadne

''Sempre me gusta darlle unha volta aos traballos que me mandan facer''. Y tanto. Lo cuenta Ariadne Díaz Vior, una joven alumna de segundo de Eso del colegio Sagrado Corazón de Ribadeo a la que si le encargan un trabajo sobre instrumentos musicales elige los más extraños y luego plantea un reto que consiste en la elaboración de una caja sensorial en la que introduce elementos que le recuerdan a la música que generan dichos instrumentos.

Generalmente Ariadne se lleva un merecido 10 por este tipo de intervenciones, pero la última de ellas se hizo pública porque fue tan elaborada que acabó con un mensaje encriptado que publicó en el semanario local La Comarca del Eo para estupefacción de los lectores, que se encontraron solo una sucesión de consonantes sin aparente coherencia de ningún tipo. Ese fue solo el final del camino.

Su planteamiento era enviar el mensaje de forma que se descifrase con uno de esos candados con letras mayúsculas y minúsculas que tuvo que buscar en los que una mayúscula se corresponde con una minúscula y que entregó a la profesora. Ese candado abría una cápsula del tiempo en la que estaba el trabajo pero, además, las letras una vez que se descifraban reflejaban su propio mensaje: ''El enigma más importante son los sentimientos''. Esto, recuerda, lo planteó ''porque quería facer algo emulando a Enola Holmes, que me gusta moito e que nun dos casos se comunicaba coa nai a través dos periódicos mediante un código''. Así que ella se inventó el suyo propio para que fuese su profesora, Mari Carmen Rodríguez Cancelo, la que se llevase la sorpresa y que siempre la anima a ir un poco más allá ''como Marisa ou Alejandro, que me animaron sempre moito''.

En la caja sensorial Ariadne cuenta que metió ''auga da ría, flores, tamén luces... Todo asociado aos sentimentos que me inspiran eses instrumentos como a chorima, a flor do toxo que asociei ao cárnyx, un instrumento celta da antiga Galicia''. Antes ya había metido un trabajo con una chocolatina así que no es de extrañar lo bien que le suenan sus trabajos a sus profesores.