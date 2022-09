Pepe Otero: "A incoherencia está presente nos discursos políticos e sociais"

O profesor de Filosofía, xa xubilado, Pepe Otero (Alaxe, O Valadouro, 1949) volve publicar un libro de artigos periodísticos, catro anos despois de que vira a luz o anterior. O mito da razón e outros relatos, que recolle máis de 40 relatos, preséntase este martes na casa da cultura focega coa presenza do exdirector da Real Academia Española, Darío Villanueva, e do tamén profesor e escritor Ramón Reimunde.

Neste novo libro volve recompilar os seus artigos periodísticos.

Si, son artigos referidos a cuestións de actualidade pero sempre cun matiz, que é buscarlles algún tipo de motivación, causalidade ou representatividade. Son feitos concretos pero cun sustrato conceptual.

Como escolle os temas sobre os que escribe?

Son acontecementos que se dan e que me chaman a atención. Por exemplo, nos dous últimos anos todo xirou en torno á pandemia, pero había matices como que primeiro había un comité de expertos e despois xa non ou que na política galega apareceu como salvocoduto aquilo de ‘sentidiño’. Dentro do común, fixábame en certas cousas para poñer de manifesto certa incoherencia, incongruencia, superficialidade ou contos chinos aos que estamos acostumados.

No título do libro destaca un dos relatos, O mito da razón.

Si porque ao final trátase dunha colección de artigos que teñen un trasfondo común que é a crítica a esa creencia optimista e vanidosa no progreso humano en torno a unha facultade superior que é a racionalidade. O grande orgullo da cultura occidental, e incluso da oriental, estaba baseado no alarde e na superioridade que tivo o ser humano ao alcanzar a razón, que no fondo ten tantos matices que non se dan abarcado todos; pero estar orgullosos desa razón tamén é unha incoherencia.

É a segunda vez que fala de incoherencia.

Cos meus artigos non teño ningunha intención moralista nin pedagóxica, é simplemente unha descrición, segundo a miña maneira de velo, de sucesos e acontecementos. En todo caso o que se pon de manifesto é a incoherencia que hai en xeral nos discursos éticos, políticos e sociais.

En 2018 dicía que deixaría de escribir un tempo, canto foi?

Pouco, algúns meses como moito. Non é que me guste moito escribir e os artigos que publico son mensuais ou de cada tres semanas, pero cando hai algo un pouco variado dentro da marabunta da langosta, escribo.