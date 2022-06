Un incivismo que continúa en A Mariña pese a las facilidades

Pese a la existencia de los puntos limpios —incluso móviles que rotan por parroquias o calles— y a que algunos concellos realizan recogidas de enseres en los domicilios todavía hay personas incívicas que o bien no utilizan estos servicios o que lo hacen mal. El Concello de Viveiro es uno de los que, con relativa frecuencia, hace una llamada a la responsabilidad ciudadana al encontrarse voluminosos al lado de los contenedores de recogida genérica, pero en este caso lamenta el depósito de residuos en el exterior del punto limpio.

El gobierno municipal vivariense recuerda que esta instalación permanece abierta de lunes a sábado, en horario de mañana y de tarde. Sin embargo hay quien acerca allí los residuos mientras está fuera de servicio hasta el punto de convertir su entrada en un pequeño vertedero. "Os luns é frecuente atopar gran cantidade de lixo depositado no exterior do punto limpo, polo que se apela á responsabilidade de todos para evitar este tipo de condutas", dicen desde el Concello tras los últimos ‘hallazgos’, entre los que había electrodomésticos, tablas, piezas metálicas o sillas.

Restos de construcción ya recogidos en los soportales de la Torre dos Moreno. PV

Tras esto, el Concello de Viveiro hace un "chamamento público" a los vecinos para que "actúen con responsabilidade e deixen de sucederse, dunha vez por todas, estas actitudes incívicas e irrespectuosas co medio ambiente". Al mismo tiempo advierte que ya adoptó las medidas oportunas para identificar a las personas responsables de estos actos, lo que implica la imposición de las correspondientes sanciones.

Recuerda por otro lado que, para quien no pueda acercar los enseres al punto limpio, el Concello presta un servicio de recogida a domicilio que es gratuito para los vecinos y para el que hay que llamar previamente al consistorio.

Pese a la campaña de concienciación en Burela aún aparecen residuos como un váter en plena travesía

BURELA. El Concello de Burela iniciaba el año pasado una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre el correcto uso del punto limpio tras detectar problemas como enseres tirados en las calles o pequeños vertederos incontrolados. Sin embargo hay quien sigue haciendo caso omiso de las indicaciones y actualmente continúan dándose casos, como el de un váter que apareció junto a los contenedores en plena travesía de Arcadio Pardiñas recientemente.

La concejala de medio ambiente, Toñi Eijo, recordaba que existía una recogida municipal a diario y gratuita para la que hay que llamar previamente al 626.76.31.42. En este teléfono les dicen a los vecinos el día en que deben sacar fuera los enseres para su recogida y desde el Concello piden que se cumpla. También inciden en que no se deben dejar durante días los voluminosos en la calle sin avisar previamente y, menos aún, crear vertederos incontrolados. El punto limpio burelés funciona de lunes a viernes de cuatro y media a ocho y media y los sábados, de nueve a una, pero además hay un punto limpio móvil que rota los martes y los viernes por distintas localizaciones, en las calles do Vilar, do Barridal y da Casilla, en O Cantiño, la praza do Concello y la Rúa Vilaestrofe.

RIBADEO. En Ribadeo hubo algunos problemas recientemente derivados del depósito de residuos en lugares no autorizados, el más grave de ellos en Porto, cerca de la antigua parada del Feve, por el cual el Concello envió varios requerimientos a Renfe para que procediese a la eliminación de este vertedero incontrolado, en el que había numerosos electrodomésticos y otros objetos potencialmente contaminantes. También en fechas recientes fueron detectados residuos en una zona de merendero cerca de la costa, entre Vilaframil y Piñeira, pero lo que más llamó la atención últimamente en Ribadeo fueron los residuos de obra y diverso material que aparecieron en los soportales de la mismísima Torre de los Moreno. En este caso ahora hay muchos menos de los que había hace un tiempo, pues ya hubo algún trabajo de limpieza en la zona previo a las obras de rehabilitación del inmueble.

Váter depositado en la avenida principal de Burela. D.V

Xove. El Concello xovense también recuerda su servicio municipal de punto limpio, situado en el polígono de Camba y que ahora gestiona la empresa Urbaser con nuevo horario de atención al público: los lunes por la mañana de ocho a dos y media y por la tarde de cuatro a siete; los martes, miércoles, jueves y viernes de ocho a tres, y los sábados de diez a una. Que aparezcan residuos en el exterior de esta instalación "é menos frecuente", dice el alcalde, Demetrio Salgueiro, desde que hace unos años instalaron el sistema de videovigilancia en el parque empresarial.

Sí aparece de vez en cuando algún residuo tirado "no monte ou en camiños", pero el regidor considera que esto "en moitas ocasións é provocado por xente que non é de Xove, xa que neste Concello recóllese gratuitamente a domicilio simplemente avisando cunha chamada telefónica". El aviso hay que darlo en el teléfono 618.66.11.66.

El Concello de Xove pone en conocimiento de agentes del Seprona la detección de los vertederos incontrolados, aparte de aplicar la normativa municipal que regula la limpieza, salubridad y ornato de espacios públicos, que contempla multas de 30 a 90 euros en faltas leves, de 91 a 300 euros en graves y de 301 a 3.000 euros en las faltas muy graves.

Barreiros. Otros concellos de la comarca cuentan con puntos limpios móviles, como es el caso de O Vicedo, Trabada o Barreiros. En este último ayuntamiento indican que ahora está instalado en San Xusto, en el aparcamiento del restaurante A Curva, donde permanecerá los próximos días y después irá al Val do Caínzo.

"Lembramos que se poden depositar nel pequenos enseres, sempre que entren polas bocas dos espazos. Os residuos voluminosos poden depositarse os luns e os xoves no punto limpo situado na Insua ou anotarse no 982.12.40.02 para a recollida a domicilio", recordaban desde el gobierno municipal barreirense.