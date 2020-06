La incertidumbre sobre las ventas marca la actual campaña de la faba

La campaña de la faba de este año viene marcada por la incertidumbre en cuanto a su comercialización, puesto que buena parte de los compradores son del sector de la restauración, que por el momento funciona a medio gas y no se sabe cual será su grado de recuperación cuando toque recoger el producto llegado el otoño.

"Non sabemos por onde vai ir a comercialización este ano, polo que houbo moitas dúbidas á hora de plantar", reconoce el presidente de la cooperativa Terras da Mariña, José Cuadrado, "pero finalmente a superficie plantada é moi similar á do ano pasado". La mayor parte de las plantaciones se corresponden con la faba blanca de Lourenzá, aunque también hay verdina o "faba do marisco", una variedad que cada vez es más apreciada. "É complicado facer unha estimación da produción que vai haber, aínda que cando xa contemos coas declaracións das sementeiras dentro da Indicación Xeográfica Protexida (IXP), na que hai 40 produtores e 49 hectáreas inscritas, xa poderemos facer unha aproximación" explicó Cuadrado.

Si algo caracteriza a la producción de fabas es que en muchos casos se conserva como un cultivo para complementar la economía familiar, a pesar de que en los últimos años se está llevando a cabo un ingente trabajo para su profesionalización.

Por eso, Cuadrado hace un llamamiento a los productores que venden el excedente de sus cosechas particulares para que no se produzca una caída en los precios. "Si se satura o mercado, os prezos baixan e os profesionais que teñen este cultivo como actividade principal non lle poden sacar o rendemento que deberían", subraya Cuadrado que insiste en que "unha cousa é vender os excedentes dunha plantación de autoconsumo e outra moi distinta é unha plantación grande porque está prexudicando ao resto".

El responsable de la cooperativa, que desde que se formó trabaja para convertir la faba en un motor económico, subraya que los agricultores que tiene esta producción como actividad principal deben afronta gastos, como los propios impuestos, que les impide competir en precio con los agricultores de autoconsumo.