Incertidumbre en las fiestas

La incertidumbre domina entre las orquestas y agentes de las fiestas populares, dado que se desconoce si podrán llevar a cabo algún evento. El contratista vivariense Adrián Casas asegura que "non sabemos o que vai pasar nin o que nos espera cando acabe a desescalada, as orquestras non saben se van poder saír, nin as comisións se van poder facer as festas e con que restriccións, é unha dúbida permanente". El sector aún no tienen protocolos sobre su vuelta a la actividad.

Las celebraciones de junio están casi todas suspendidas. "Pola zona non hai nada, todo está cancelado ou aprazado, algúns xa cancelaron ata o ano que vén. A maioría non saben que facer, eu pídolles que apracen, aínda que cando se faga non haxa tanto presuposto para que as festas dos pobos pequenos non se perdan porque senón ao mellor non se volven facer", explica.

"Está todo no ar, hai festas de xullo esperando, como o Carme de San Cibrao ou o Santiago de Sargadelos", añade. Su impresión es que "imos ter un verán sen festas, hai medo no sector a que haxa moitas restriccións e que non se poda facer nada e ademais as comisións aínda non empezaron a xuntar cartos", dice.

Adrián Casas forma parte de la comisión de O Naseiro, romería para la que "temos todo preparado, o plan de evacuación e as contratacións, por iso non queremos suspender e que despois soe a frauta, moita xente vive da festa: carnicerías, panaderías ou feirantes". El año pasado tuvieron que respetar la prohibición de acampada entre la carretera y el río Landro e "a xente comportouse ao 100%, penso que quere que haxa festas e confiamos en que se hai que cumprir algunha restricción aceptárana, porque xa demostraron que son capaces de acatar limitacións, igual que aconteceu coa reciclaxe".

Entretanto los integrantes de las orquestas han tenido que buscarse la vida. Unos están con la prestación de desempleo, otros en Erte y los hay que se acogieron a otras ayudas. "Cada un ten unha situación, algúns non teñen nada, porque isto pasou xusto ao comezo da tempada e os músicos non empezan a traballar ata abril, que é cando xa están en nómina", explica.

Casas apunta que "hai xente que traballa seis meses no verán para vivir outros seis no inverno. As orquestras están preparadas para saír, pero sen saber cando non se pode ser egoísta e dicirlle á xente que deixe o traballo e que logo non teña para comer nin pagar gastos". Añade que "se a tempada empezase o 15 de xullo tamén terán que ver se lles compensa e ao mellor chega o momento en que non temos xente para as orquestras".

Mario Gómez Lago, del dúo Vivarium, indica que "estamos esperando a ver que sucede, pero mucha esperanza no hay. No sé si a finales de agosto o septiembre cumpliendo lo que diga el Gobierno". El músico vivariense dice que "al no saber a qué atenerse nadie contrata por miedo a que suspendan los actos".

Mientras, sale adelante como agente de seguros. "Palío esa falta de ingresos con mi trabajo habitual, pero lo notas porque el verano es una época en que se factura y al no tenerla, las inversiones realizadas en invierno para estar activo ahora son irrecuperables. Al ser un dúo, «nuestra esperanza es que nos llamen para amenizar comuniones postergadas, bautizos o alguna boda pequeña". Otra opción consiste en dar ambiente festivo al terraceo.

Por su parte, el gerente de Pirotecnia Reiriz, José Luis Gómez, explica que las empresas de su sector están en Erte. "Moitos concellos xa cancelaron actos ata 2021 —Ribadeo, Foz, Viveiro, Burela, Vegadeo—, penso que se apresuraron un pouco, porque ao mellor en agosto ou setembro podía revertirse isto. Estamos cunha incógnita terrible, non sabemos o que vai pasar, porque vivimos do verán. Se non manteñen os Ertes, o 70% do sector desaparece, vai ser imposible manter o persoal".

José Luis indica que "de pouco sirve que queiramos traballar se non hai festas, os fogos sós non se van facer, aínda que hai moitas formas de facer espectáculos". Constata que "as comisións están paradas, porque non lles dá tempo, pois xa dependían doutros eventos para sacar o diñeiro".

Ante esa tesitura, el profesional pirotécnico espera que salga alguna ayuda para el sector, porque "senón estamos perdidos, pedimos que nos incluísen no sector cultural. Agora a preocupación é salvar o que xa se tiña fabricado para esta campaña pois o sector fixo investimentos terribles en distancias e seguridade para adaptar as instalacións. Estamos golpeados e sen facturación, a crise do 2010 machacounos, no 2016 empezamos cos incendios, despois cos animalistas e agora o Covid-19, non sei que máis nos pode pasar. Todas as empresas que dependemos das festas estámolo a pasar mal, son moitas familias. Este será un verán triste", concluye.