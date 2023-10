Controlado el incendio de Trabada y extinguido el de Foz tras arrasar más de 2.100 hectáreas

La Consellería de Medio Rural confirmó a última hora de la tarde de este sábado que el incendio declarado en el municipio de Trabada el jueves y que afectó a parroquias de Ribadeo había quedado controlado al filo de las ocho de la tarde y que los cuatro fuegos que afectaron a las parroquias focenses de Santa Cilla y San Acisclo ya estaban extinguidos.

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, confirmaba sobre el incendio trabadense que las llamas habían sido controladas, pero que todavía se detectan puntos calientes que hay que vigilar y regar para refrescar, "pero no deberían dar problemas" e indicó que "las condiciones ahora ya son muy diferentes", al no haber ya vien", aseguraba e insistía en que las características del fuego, inusual en una zona como A Mariña, lo hacían muy peligroso. "La gente no es consciente del peligro que entraña un incendio con estas características", indicaba.

Algunos de estos puntos calientes fueron los que encendieron las alarmas la noche del viernes al sábado en el municipio de Ribadeo, concretamente en la ladera del Mondigo, en Covelas y en la zona de Madanela, en Vilaframil, según indicó el alcalde ribadense, Dani Vega, que indicó que las llamas se habían avivado pero insistió en que "toda a noite estiveron os brigadistas coas motobombas controlando a situación". "Tamén axudou a choiva caída nas últimas horas" dijo y subrayó que "será nos vindeiros días cando tocará analizar e concretar medidas".

En este sentido también se pronunció la alcaldesa de Trabada, Mayra García, que reconocía que a pesar de que durante la noche había habido puntos del municipio donde las llamas se reactivaron, todo estaba ya más tranquilo. "Xa me comunicaron que o nivel baixou a situación cero, é dicir, que non hai perigo grave para bens forestais nin leve para bens de natureza non forestal e ao chover tamén está todo moito mellor", aseguró.

"Os veciños están máis tranquilos, pero aínda seguen conmocionados polo sucedido e moi emocionados"

García reconoce que fueron días de una fuerte tensión y que ahora, pasado el susto inicial, "os veciños están máis tranquilos, pero aínda seguen conmocionados polo sucedido e moi emocionados porque ver o lume tan cerca das casas e ter que marchar sen saber si vas volver para ela ou non. É unha situación moi dura".

También en Foz, donde hubo cuatro focos que se desencadenaron la madrugada del jueves al viernes, los ánimos están más tranquilos. El alcalde, Fran Cajoto, que el sábado volvió a revisar las zonas afectadas por el fuego indicó que los vecinos "están máis tranquilos e algunha xente achegábase onte aos puntos queimados para ver si as súas propiedades quedaran afectadas polas lapas".

En total los incendios que asolaron A Mariña durante los últimos días quemaron 2.134,08 hectáreas la gran parte arboladas y en su mayoría de eucalipto, ya que la comarca es una de las mayores productoras de esta especie de Galicia. La superficie más amplia fue la quemada entre Trabada y Ribadeo con alrededor de 1.900 hectáreas afectadas, mientras en Foz el total asciende a 234,08.

A este respecto también cabe recordar las palabras del conselleiro de Medio Rural, José González, el viernes en Trabada en las que aseguró "sen dúbida" que todos estos incendios habían sido provocados. A estas declaraciones se suman las de muchos vecinos que aseguran que vieron que el fuego había empezado en varios sitios próximos y después de escucharse explosiones. Además, justo el mismo jueves se declaraba otro incendio en San Cosme de Barreiros, que afortunadamente pudo ser controlado a tiempo y afectó a una superficie de entre 4.000 y 5.000 metros cuadrados, pero que avala aún más la teoría de la intencionalidad de los fuegos.