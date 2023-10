El fuego da un respiro en Trabada después de quemar 1.200 hectáreas

El incendio declarado en Trabada a primera hora de la tarde del jueves y que lleva calcinadas unas 1.200 hectáreas según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural quedó anoche perimetrado, aunque no estabilizado. Según confirmaba a última hora de la tarde el director xeral de Defensa do Monte de la Consellería de Medio Rural, Manuel Rodríguez, la mejora en las condiciones meteorológicas permitió que la situación evolucionara favorablemente: "El incendio está perimetrado, dentro de líneas de control, y no tiene llama activa en ninguno de sus flancos". De todas formas, el dispositivo desplegado en la zona se mantiene porque todavía quedan muchos puntos calientes. "Este incendio es muy peligroso y muy complejo en su extinción y hay que estar atento porque la falsa confianza mata al bombero forestal", subrayó el director xeral.

Si las condiciones se mantienen, Rodríguez espera que este sábado se pueda dar por estabilizado. Anoche también quedaba suspendida la Situación 2, declarada el jueves por la proximidad de las llamas a los núcleos de población de Barreiros, Vidal y Pena Cova; de hecho de este último fueron desalojados sus ocho vecinos.

La virulencia del incendio, que afectó básicamente a zona arbolada en su gran parte de eucalipto, hizo que este se propagara a zonas limítrofes de Ribadeo quedando afectadas Noceda, Vilaframil, Covelas, Piñeira y Cedofeita, a donde las llamas también llegaron cerca de las casas y calcinaron importantes zonas de monte. El denso humo que cubría las zonas afectadas y que llegaba al litoral, obligó a cortar la A-8 entre los kilómetros 508 a 524 a primera hora de la mañana del viernes quedando restablecido por la tarde. Para actuar fueron movilizados cinco técnicos, 45 agentes, 63 brigadas, 45 motobombas y tres palas, cinco unidades técnicas de apoyo, un tractor, seis aviones y tres helicópteros.

Hasta el puesto de mando de Trabada se desplazó el viernes el conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez, que aseguró que "sen dúbida" estaba acreditado que tanto este incendio, como los cuatro focos que se declararon en las parroquias focenses de Santa Cilla y San Acisclo de madrugada, fueron intencionados. "Este incendio de Trabada preocupábanos especialmente", reconoció el responsable autonómico, que subrayó el trabajo continuo de la Xunta y los concellos en la lucha contra el fuego. "Nesta problemática todas as administracións estamos loitando xuntas, pero hai un conxunto de desalmados que cando se dan certas condicións climatolóxicas saben prefectamente onde poñer o lume e sabían que ía dar moitos problemas", dijo y apeló a la ciudadanía para que aporte cualquier dato que pueda tener "para poder determinar os desalmados que fixeron isto".

En este sentido, la alcaldesa de Trabada, Mayra García, insistía el viernes por la mañana en lo "terrible" de la situación que se estaba viviendo en el municipio y en las dificultades de los medios para poder extinguir las llamas. Por su parte el alcalde de Ribadeo, Dani Vega, calificaba de "dramática e complexa" la situación que se estaba viviendo y pedía "tranquilidade" a la población. El Concello puso a disposición de las personas que tuvieron que ser desalojadas temporalmente de sus viviendas el pabellón municipal.

Al incendio de Trabada que afecta a Ribadeo hay que sumar los cuatro focos que se declararon en Foz. Allí los momentos más complicados se vivieron en Fontao y en as Abidueiras. Al igual que ocurre en Trabada las zonas afectadas son en su mayor parte plantaciones de eucalipto. El alcalde focense, Fran Cajoto, explicó que el fuego se aproximó de noche a las casas de Folgosa, en Santa Cilla pero que a lo largo del viernes no hubo viviendas en peligro. Durante la noche también llegó a haber cortes intermitentes en el tráfico de la carretera de Foz a Ferreira y en la de Fazouro a San Acisclo. Las estimaciones de Medio Rural sobre las hectáreas quemadas en estos fuegos es de 70. Los medios movilizados, cuyo punto de control estaba en la rotonda de San Acisclo, estuvo formado por dos técnicos, doce agentes, trece brigadas, doce motobombas, una pala y un helicóptero.

Ante lo sucedido el Concello de Foz decidió aplazar la gala de elección de la reina o el rey del Carnaval 2024 que era esta noche.

Además de los medios movilizados por Medio Rural ante estos fuegos estuvieron activos y colaborando efectivos de Protección Civil, los bomberos comarcales y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Cervo.

La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez también estuvo el viernes en los municipios afectados. En la comandancia de la Guardia Civil de Ribadeo mantuvo un encuentro con la Policía Nacional, Protección Civil, Emergencias y los GES para estudiar la situación y los protocolos a seguir. También estuvo en el punto de mando de Ribadeo, en A Devesa, junto al alcalde, Dani Vega y otras autoridades. Posteriormente se desplazó a Trabada donde también estaba el presidente de la Diputación, José Tomé, y el diputado provincial Pablo Rivera en el punto de control del operativo.

Pérdidas de hasta 13 millones solo en madera

El empresario trabadense Daniel Villapol, que el viernes también se acercó al puesto de mando del incendio en Trabada, reconocía en unas declaraciones antes los micrófonos de la TVG que "as perdas van ser xigantescas". "Hai que pensar que nos vindeiros dous anos, aproximadamente, estes montes poderían producir arredor de 12 ou 13 millóns de euros, só dos productores". Riqueza Villapol avanza que a la pérdida en madera hay que sumar otras en la ganadería o las industrias del sector maderero y añadió que los retrasos en la regeneración del suelo frenará el crecimiento de los árboles. "Toda la riqueza forestal se verá afectada".

El fuego devora una casa abandonada

Un vecino de Trabada: "Pasamos moita angustia"

Otros incendios: Muras y Chantada

El incendio que se originó a última hora de la tarde del jueves en Chantada, en la parroquia de Requeixo, quedó extinguido en la mañana del viernes, según la Consellería de Medio Rural. Las llamas calcinaron un total de 89 hectáreas, de las que la mayor parte, en concreto 77, fueron de monte raso. Las doce restantes fueron de arbolado.

El fuego corrió avivado por un intenso viento hacia la zona del monte de O Faro, pero el trabajo desarrollado por el personal de Medio Rural, formado por dos técnicos, diez agentes, 15 brigadas, ocho motobombas, dos máquinas paleadoras y una unidad técnica de apoyo, sirvió para controlar y perimetrar las llamas.

No fue necesario el uso de medio aéreos, ya que al amanecer hizo presencia la lluvia, que unida al trabajo de los brigadistas durante toda la noche y la madrugada, propició la declaración de extinción de este incendio, el primero con una magnitud importante que sufrió Chantada en lo que va de temporada de verano.

Fuentes de los servicios de extinción apuntaron a que todo hace indicar que fue intencionado.

En otro punto de la provincia, a 130 kilómetros de Chantada, en el ayuntamiento de Muras, se originó también en la noche de este jueves un incendio forestal que se cree intencionado y que, finalmente, fue de poca entidad al arrasar solamente cinco hectáreas.

El fuego de Muras empezó a las 20.20 horas en la parroquia do Burgo, pero pudo ser rápidamente controlado gracias a la intervención de dos agentes, cuatro brigadas y hasta tres motobombas.

Fuego en Ourense: Vilariño de Conso y Lobeira

La consellería de Medio Rural da por estabilizado el incendio declarado en el municipio ourensano de Vilariño de Conso, donde las primeras estimaciones apuntan a una superficie quemada de 360 hectáreas, mientras que ha quedado extinguido el fuego en Lobeira, donde ardieron 110,69 hectáreas.

Según ha informado el 085, el incendio de Vilariño, iniciado en la parroquia de Chaguazoso, ha quedado estabilizado tras más de 12 horas de trabajos de los efectivos de extinción.

Las primeras estimaciones, provisionales, apuntan a una superficie calcinada de 360 hectáreas, y los medios movilizados (acumulados) hasta primera hora de la mañana fueron 5 agentes, 8 brigadas, 4 motobombas y 2 palas.

Por otra parte, las mismas fuentes han indicado que el incendio declarado pasada la medianoche en Lobeira, también en la provincia de Ourense, ha quedado extinguido.

En este caso, la superficie quemada ha sido de 110,69 hectáreas, de las que 80,69 fueron de monte raso, y otras 30 hectáreas de zona arbolada. Este fuego afectó al Parque Natural de Serra do Xurés-Baixa Limia.