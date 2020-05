Un incendio forestal calcina una hectárea de monte de eucalipto y pino en Ribadeo

Un incendio forestal originado en la zona del cruce de Pastoriza de la carretera que va hacia Santa Cruz, en la parroquia ribadense de Ove quemó alrededor de una hectárea de monte plantada de eucalipto y pino.

El fuego se declaró hacia las tres de la tarde de este miércoles y quedó extinguido unas tres horas después, dado que el viento dificultó las tareas, aunque no requirió el empleo de medios extraordinarios al ser de poca consideración y no haber casas cerca. No obstante, durante los trabajos de extinción fue preciso cortar el tráfico de un tramo de la carretera LU-P-5207.

Tres brigadas de Medio Rural, junto con dos motobombas de la Xunta y del Concello, además de dos patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local intervinieron con celeridad en los trabajos necesarios para atajar el fuego, cuyas causas se desconocen y están en investigación por parte de las autoridades.

La parroquia de Ove es objetivo de los incendios de manera periódica, aunque estos se producen habitualmente en la carretera que conduce hacia Vegadeo, aunque en esta ocasión el fuego se desarrolló en otro punto, próximo a un vial de la Diputación y situado detrás del monte de Santa Cruz.