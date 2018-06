Imputada una vecina de Ribadeo por maltrato a su perro, que falleció

Los agentes de la Guardia Civil de Ribadeo imputaron en calidad de investigada a una vecina de la localidad que es originaria de Portugal como supuesta autora de un delito de maltrato animal.

Según fuentes de la Guardia Civil los hechos que están bajo investigación se iniciaron ya durante el pasado de mes de mayo, cuando tuvieron conocimiento de que un perro de un tamaño mediano y color negro se encontraba aparentemente desnutrido y en muy malas condiciones tanto higiénicas como sanitarias.

A partir de ahí, iniciaron unas investigaciones y según declaraciones de testigos dicho animal no salía nunca de casa porque su propietaria no lo sacaba a pasear y, además, no podía comer ni beber al tener siempre un bozal con papeles en la punta. Todo ello le impedía también ladrar y ello también contribuyó a levantar sospechas sobre su estado.

AYUDA TARDÍA. Cuando el animal fue localizado finalmente por los agentes de la Guardia Civil estos lo trasladaron de urgencia a una clínica veterinaria.

Una vez allí los profesionales de la misma comenzaron a tratarlo para intentar recuperarlo de su estado, sin embargo ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida debido a que ingresó en estado de extrema gravedad.

La persona investigada por estos sucesos ha sido puesta a disposición judicial para ser juzgada por estos hechos.