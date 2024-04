La impronta democrática en Ribadeo

La Comarca del Eo y el Grupo El Progreso reunieron en un acto en el auditorio de Ribadeo a los seis exalcaldes vivos de la villa desde el regreso de la democracia -los dos primeros de UCD, Mario Mera y José Fojo, que dimitieran tras breve mandato de 1979 a 1980, han fallecido- en recuerdo de su labor y para escuchar las vicisitudes y logros que más les marcaron. Fue un recorrido histórico que, como el andamiaje que estos días envuelve su símbolo arquitectónico de la Torre de los Moreno, muestra fatigas e iniciativas de un municipio con gran prestancia en A Mariña y en constante evolución.

En el año que se cumplen 45 desde las primeras elecciones democráticas, fue Antonio Martínez quien relató los primeros momentos municipales de la Transición, al hacerse cargo del consistorio de 1981 a 1983 en una situación de crisis y con un equipo donde ya fermentaban políticos como Balbino Pérez Vacas, de 23 años, que también sería alcalde.

El Grupo Progresista Independiente de Martínez sumó representantes del resto de candidaturas electas en un mandato marcado por la impronta de Leopoldo Calvo Sotelo en el Gobierno, a quien recordaron como alcalde honorario e hijo adoptivo de Ribadeo. "A nosa ocupación era ir á Moncloa", dijo Martínez. El vicepresidente Rodolfo Martín Villa "tomaba nota de todo" y ellos fueron visitando ministerios.

El actual alcalde, Dani Vega, junto a ediles y público del acto. ÁLVEZ

Había que trabajar en conjunto porque "todo o alumeado público era un desastre, o vertedoiro de lixo estaba nun acantilado da ría, as rúas fatal e todo o casco vello eran camiños e sen alcantarillado pero tamén no medio rural consguimos asfaltar bastantes parroquias e pistas de concentración parcelaria". En aquel arranque democrático también se remozó el hospital asilo que ahora, tras el impulso del exalcalde Suárez Barcia, recibe una nueva modernización. Eran momentos de precariedades y obras básicas como electrificar los pueblos ya que los vecinos tenían que enchufar por turnos las primeras máquinas de ordeño, al faltar potencia.

A Martínez, que volvería a la docencia, lo sucedió unos meses Jaime Vidaurrázaga mientras no se resolvió una impugnación de votos en Vilaframil. Tras breve paso de José Ramón Cociña y José Luis Trashorras por el cargo, el nuevo alcalde sería Eduardo Gutiérrez, del BNG, quien ya había tenido delegación en el Concello.

Él mismo citó las polémicas que acompañaron avances para Ribadeo que hoy nadie discute. "Hóuboas por todo: a primeira rúa peonil ou a piscina, que aí está". Incluso polémica "coa galeguización do Concello pero grazas aos funcionarios non fixo falta contratar a ninguén para conseguila", señaló Gutiérrez, exparlamentario nacionalista y con papel fundamental en la conversión de Ribadeo en foco cultural lugués.

El fue el anfitrión al inaugurarse la Ponte dos Santos y el primer relevo de la derecha al BNG se lo daría en 1995 el PP con el director del instituto al frente, José Carlos Rodríguez Andina, quien además, como diputado provincial, llegó a la Vicepresidencia de la Diputación en época de Cacharro Pardo. "Fueron ocho años de mucho trabajo y colaboración tanto con la Xunta como con el Gobierno central en los que acometimos por dos veces obras en la Torre de los Moreno, primero en la fachada con fondos de la Consellería de Cultura y después para actuar en la cúpula con dinero del Ministerio de Medio Ambiente", recordó Andina, quien citó otros logros como la Escuela de Idiomas o la nueva estación de autobuses.

Su sucesor, al frente del único gobierno municipal de coalición que ha tenido Ribadeo, sería Balbino Pérez Vacas (2003-2007) con un pacto PSOE-BNG y dos programas diferentes y un caso de transfuguismo en su grupo a final de mandato. Pérez Vacas recuerda con satisfacción haber sacado adelante "o plan de dinamización turística que aprobara o goberno anterior, pero tamén a iluminación do paseo do faro, citas gastronómicas do percebe e carne ao caldeiro e traballouse no plan de ordenación". Tuvo polémicas por la eliminación de barreras y el borde litoral, en el que surgió el ascensor panorámico.

El último exalcalde, Fernando Suárez, antes del actual regidor del PP, Daniel Vega -quien cerró el acto de La Comarca-, lo fue de 2007 a 2023 y recuerda sus 23 años de edil y 16 de alcalde por la complejidad de gobernar en minoría y los tres mandatos "en maioría absoluta dos que estou moi orgulloso porque transformamos Ribadeo para ben, puxémolo no mapa e fomos exemplo de facer cousas, tanto nas parroquias e na vila, e conseguimos unha residencia nova, marabillosa". Tras diez meses, dice estar tranquilo de haber tomado decisiones en grupo. El subdirector de El Progreso Tito Diéguez abrió el acto recordando la labor y acompañamiento periodístico que desde hace cien años realiza este grupo editorial en Ribadeo y A Mariña. El actual director de La Comarca, Javier Rivera, moderó el acto.