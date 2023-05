"É importante elixir algo que che guste, esforzarte e ter o apoio de quen te rodea"

A excelencia académica só se consegue con traballo e esforzo, pero ben é certo que na meirande parte dos casos a iso convén engadirlle algún outro ingrediente. A xove burelá Pilar Romero González conseguiu o seu premio extraordinario fin de carreira en Antropoloxía Social e recoñece que foi un recoñecemento co que non contaba de todo aínda sabendo que tiña un bo expediente. Despois de cursar o bacharelato de Ciencias Sociais no IES Monte Castelo de Burela decidiuse a facer esta carreira polo moito que a atraía.

Como se consegue un premio á excelencia académica coma este?

Para min é un cóctel de tres aspectos fundamentais: vocación, porque penso que tes que elixir unha carreira que vaia acorde coas túas aptitudes pero tamén que che guste; traballo e esforzo, pero tamén contar co apoio da xente que te rodea.

Por que se decantou pola Antropoloxía Social?

Coñecina grazas a un profesor de Educación para a Cidadanía porque el xa a cursara. Decidinme por esta carreira porque gústame que sexa unha ferramenta para darlle solucións a problemas sociais de maneira científica, é dicir, non está centrada só en estudar un determinado problema ou problemática senón tamén en darlle unha solución.

É quizais unha disciplina pouco coñecida?

Penso que si, que hai xente que non sabe o que é. Trátase dunha disciplina científica que estuda distintos ámbitos das sociedades humanas a través de investigacións cualitativas caracterizadas polo uso do método etnográfico baseado en técnicas non numéricas, como poden ser entrevistas ou a observación. Ten campos moi abertos nos que poder desenvolver a actividade.

Foi a carreira como se esperaba que fora?

Foi mellor do que me esperaba. Cando me decidín pola carreira e entrei tiña unha idea clara do que era, pero a medida que foron pasando os anos e me fun mergullando nela esa idea mellorou.

Non houbo nada que non lle gustara ou que lle resultara difícil?

Nada especialmente porque gustoume moito e sorprendeume todo o que fun aprendendo nestes anos.

Que diría que é o que máis lle gusta desta disciplina?

A razón pola que decidín cursala, que estuda un problema social e dálle solución, que penso que é tamén un vínculo práctico entre a universidade e o mundo real. No meu caso o meu interés céntrase no ámbito socioeducativo. Xa estiven facendo prácticas nun centro educativo para ensinanzas de adultos e achegueime á docencia. Gústame esta aplicación da Antropoloxía Social.

Tamén acaba de rematar unhas prácticas no IES Monte Castelo de Burela.

Si, fai uns días que as rematei no departamento de Filosofía, onde empecei a finais de marzo para facer as prácticas do mestrado de profesorado da Universidade de Santiago (USC). Foi unha experiencia enriquecedora que me confirmou as ganas de introducirme na docencia.

A Antropoloxía Social ten moitos campos de aplicación, pero xa decidiu que será profesora.

Si, quero opositar para ser profesora do departamento de Filosofía. Teño moi claro que o que máis me interesa é o mundo socioeducativo e quero formar parte do cambio social neste eido. A través da educación podo formar parte da reeducación e desa transformación educativa.

Por qué elixiu o País Vasco para cursar os seus estudos?

Porque aquí non había Antropoloxía Social e debía decidir entre País Vasco, Madrid, Barcelona ou Andalucía e decidín quedarme no norte nunha universidade que é máis próxima ao alumnado.

Trátase dunha comunidade, igual ca galega, cun idioma propio, tivo algún problema con iso?

Non, porque alí desdoblan as clases en castelán e euskera e ti podes escoller en que idioma estudar, así que sen ningún problema.