La implantación de la eólica marina aviva el debate en las Jornadas de Pesca de Celeiro

La eólica marina avivó el debate en la vigésimo sexta edición de las Jornadas técnicas de pesca de Celeiro, que arrancaron este jueves en la cofradía de pescadores. El subdirector de Energías Renovables del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Jesús Ferrero Soler, señaló que el plan de ordenación del espacio marítimo se aprobará en breve y que incluirá menos de 3.000 kilómetros cuadrados -el 15% de lo posible- de alto potencial para su explotación, en áreas con una profundidad inferior a 1.000 metros sin interacción con otros usos.

El dirigente cree que España "no es un país muy ambicioso, porque la potencia fotovoltaica está creciendo y hay 25.000 megavatios de renovables instalados en tierra». Apuntó que emplearán tecnología flotante a diferencia de otros países, donde es fija. Ferrero explicó que en 2021 se paralizaron las solicitudes de empresas y que ahora sustituirán la ley, por lo que defendió que "estamos a tiempo de hacer una norma buena". Añadió que los parques marinos deberán tener una concesión (espacio), acceso a la red y un régimen económico que los haga viables.

La doctora en Economía (UDC) Carme García Negro preguntó si el cable será aéreo o submarino y si será compatible con la pesca, alertando sobre la falta de regulación de la servidumbre de paso. Ferrero contestó que será submarino y que dependerá de las artes, la zona y la profundidad.

El armador José Pino le reprochó que "nos vende la ocupación de nuestro medio de vida por aerogeneradores. No es la cantidad que quieran establecer, es lo que va a suponer. Somos dueños de la cuota de pesca, ustedes están ocupando donde podemos pescar y eso tendrá una incidencia, entorpecerán el uso del caladero. Nos están metiendo una veda definitiva sin contraprestación, otra cosa sería que dijeran que van a instalarse en el norte de Lugo pero tendrán luz gratis".

Pino le espetó "pónganse ustedes en las áreas de veda, porque aquí se concentra el 85% de la pesca" y añadió que en Cantabria y Madrid no hay eólicos. "¿Por qué no se renuevan los existentes con el doble de potencia y cubren la demanda? Porque los tienen que poner las empresas y la eólica marina está subvencionada por Europa", recalcó. Además, dijo que el paso del cable "creará un callejón, hay que dejar media milla a cada lado, que cortará mares enteros".

El exjefe de Mar en Celeiro Pablo Fernández, comentó que la eólica marina flotante en algún sitio tiene que hacer fondo e inquirió: "Estudiaron si hay corales, esponjas y plumas? No vaya a ser que solo se aplica a la pesca, si son zonas distintas no tenemos solo 87 zonas de veda. ¿Han hablado con los pescadores? En 2020 cerraron la central de As Pontes y después tuvieron que reabrirla".

El subdirector aseguró que verán "en su momento" si afecta a esponjas y corales, ahora "se está haciendo una planificación genérica, después serán los estudios de detalle y la tramitación ambiental. Pino censuró que "el principio de precaución en la eólica marina desaparece". Cree que se habló con los afectados porque "se reduce el espacio un 30%, sino estarían los mismos que hace un año".

SALTAN LAS ALARMAS. La doctora en Derecho de la UDC Marta García Pérez afirmó que se alarmó al ver la web del Miteco y se mostró convencida de que los Planes de Ordenación del Espacio Marino (POEM) se aprobarán antes de fin de año como instrumento para que todos los sectores que operan sobre el mar puedan explotarlo, pero advirtió que no hay una directriz europea, sino que se deja en manos de cada estado la regulación. La profesora cree "curioso" que el reglamento aprobado en 2017 por España olvide la pesca, también ignorada en los usos existentes prioritarios y en los de alto potencial o estratégicos para el futuro, así como en la cartografía normativa, lo que significa que "los polígonos de eólica marina están encima de la zonas de máximo esfuerzo pesquero". El Miteco adujo que no reservó zonas para ella en base que "se realiza en todo el mar y está sobreregulada".

El sector tampoco fue consultado, pero presentó alegaciones al enterarse. "Cuando le vieron las orejas al lobo, hubo dos reuniones pedidas por el sector", precisó. García abogó por rechazar la éolica "si tenemos dudas de que puede acabar con la pesca". También consideró que el parque Nord 2, frente al Ortegal, es ideal por el buen viento y la profundidad no excesiva. "Es una declaración de intenciones en toda regla, hay una decisión tomada, Galicia va a ser polo de la eólica marina, nos guste o no" y avisó que esa decisión no se tomó en Europa invitando a pensar quién lo decide. Recordó que "ya nos pasó con las hidroeléctricas y la eólica terrestre".

Marta García defendió que en este momento "no es necesaria, con la cantidad de espacios que hay y sabiendo que podemos conseguir los objetivos de energía renovable sin necesidad del Nord 2. Así tendríamos tiempo para experimentar con pequeñas zonas, aplicaríamos el principio de precaución de forma positiva». Recordó que Galicia tiene competencias en los recursos de las 200 millas exclusivas, aunque el Estado el que otorga las concesiones.

Consumo: el 79% de españoles come tres veces a la semana pescado

El director de Clientes de Kantar World Panel, Joan Riera, habló sobre el consumo de pescado en España. Como fortaleza ve el gran peso del canal especializado —mercados y pescaderías—, que vende el 29% de lo que se consume. Le siguen en importancia las cadenas de precio bajo con menor surtido, los grandes supermercados y el canal online.



Explicó que el consumo cayó en Europa este año y que la inflación lleva ahora a los compradores a canales de surtido corto por el precio. Como hecho positivo situó que el 79% de los españoles consume pescado tres veces a la semana.



Evolución



La pandemia hizo que el consumo se disparase, igual que las compras para el hogar, bajando en la restauración, que este año volvió a ganar terreno.



Los preparados



Sigue la misma tendencia que el resto de la alimentación, salvo los langostinos y el salmón, que continúan al alza. Crece el consumo de productos preparados, porque ofrecen tiempo libre, ya que se tiende a concentrar las compras y ahí avanzan los supermercados.



Los niños



Otro desafío es que los niños coman pescado, pues lo consumen mas los mayores, por lo que la longevidad ofrece una "oportunidad o fosa de negocio".

Recursos: proponen elevar las capturas de merluza del sur

El investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO) Santiago Cerviño abordó la situación de las pesquerías en las zonas Ciem, analizando la revisión de los modelos para conocer las poblaciones de merluza y resaltó que en el stock sur la recomendación de pesca era inferior, lo que provocó la reducción de los TACs al sector, que le reprochó el retraso cuando habló de que su estado era saludable en el Cantábfrico noroeste y Cádiz. Por eso el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (Ciem) recomienda capturas de 11.591 toneladas en 2023.



Gran Sol



En el stock norte, de Gran Sol, observan una caída en los últimos años, aunque los reclutamientos son buenos. El Ciem aconseja no pasar de 83.130 toneladas el próximo año. Cerviño indicó que para mantener la biomasa habría que reducir las capturas el 30%, pero la recomendación es incrementar un 10%.