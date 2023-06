El impacto económico del Resu será de 17,5 millones, según su director

El área vip del Resurrection Fest acogió el viernes la presentación del festival con representantes de la Xunta y Estrella Galicia, dos de los principales patrocinadores del evento. Su director, Iván Méndez, afirmó que esta "será una edición de récord en impacto económico", que cifró en 17,5 millones de euros, pero también por las infraestructuras y equipos movilizados. Además resaltó la creación de más de mil empleos.

Méndez aportó también datos sobre el gasto. "De cada 10 euros, 4 redundan en la industria musical y los otros 6 inciden en el entorno", dinamizando fundamentalmente el sector servicios y de la hostelería, así como a los proveedores, señaló.

El promotor destacó asimismo los cabezas de cartel de las cuatro jornadas, los cuatro escenarios temáticos y especializados en rock and roll, metal y hardcore. Ghost saltará al escenario principal el miércoles poco antes de la una de la madrugada y la actuación de Pantera será el jueves a partir de las doce y media de la noche, siendo una de las más esperadas por los seguidores. El viernes será el turno de Slipknot, que ya acudió en 2019 y dará su concierto a partir de las doce menos cuarto de la noche. La banda es una de las más solicitadas por los fans del festival, pues cada año ocupa el primer puesto en las encuestas de los grupos más pedidos. Este año traerá más producción y espectáculo. El sábado pondrá el broche Parkway Drive, a partir de la una menos veinte de la madrugada.

Novedades

Entre las novedades de esta edición, Méndez resaltó el estreno del "bulevar en homenaje a las salas de conciertos y discos con que muchos de nosotros crecimos". Además, el Resu bajará el telón el sábado con un espectáculo propio de pirotecnia de diez minutos de duración.

El organizador apuntó también que los abonos para las cuatro jornadas "están a punto de agotarse", vendieron ya el 95% de los disponibles y "esperamos al público con los brazos abiertos". Las entradas se vendieron a seguidores de 46 países y prevén la asistencia de más de 140.000 personas, lo que consolida al Resu como "uno de los festivales más internacionales de España, figurando además en el top 10 de los eventos de este tipo del país". Méndez resaltó asimismo con orgullo que es "el más grande en un municipio de menos de 20.000 habitantes".

El director del festival agradeció a Estrella Galicia su apoyo, como patrocinador principal que les acompaña desde los inicios. "Somos compañeros de viaje y sin ellos la experiencia no sería la misma para los asistentes", subrayó. También expresó su gratitud hacia la Xunta y el Xacobeo, sin los que tampoco podría llevarse a cabo, dijo.

Patrocinadores

El delegado de Estrella Galicia en A Mariña, Alberto Graña, recalcó que el Resu es toda una referencia en el panorama nacional en su género y comentó que su marca instala este año una cervecería dentro del recinto, en la que por primera vez se servirá 1906 y también Aguara, y con cada envase que se compre de esta harán un donativo de un euro para los países subdesarrollados.

Por su parte, el delegado de la Xunta, Javier Arias, agradeció la acogida en el recinto, aplaudió la idea surgida hace 18 años para crear este festival y deseó que continúe como referente, incluso en el aspecto ambiental, pues "os participantes desfrutan nun ambiente san e recollen todo, segundo me din". El representante autonómico subrayó la importancia de las diferentes citas musicales para el Gobierno gallego, que "aposta pola diversificación do turismo para atraer xente tamén de fóra do país a todos os festivais".