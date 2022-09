"Imos seguir axudando"

"Isto non se para, imos seguir adiante con máis iniciativas para recadar e axudar á xente", anuncian desde la asociación moterobenéfica Martelos Costa Norte tras la buena acogida del festival Martelazo Rock que celebraron ayer en el Alto do Cruceiro en Xove para recaudar fondos para la asociación Nico Contra el Cáncer Infantil.

Tardarán unos días en terminar de hacer las cuentas para conocer la recaudación exacta pero "a expectativa é moi grande", dicen, por la alta respuesta de la gente "non só moteiros, senón moita que non o é e que estivo aí para apoiar unha causa tan importante como é a loita contra o cáncer infantil e a investigación do neuroblastoma".

La programación del festival arrancó con una ruta por el municipio de Xove en la que participaron "72 motos", tanto gente de clubs como a título individual y la mayor parte procedente de Galicia y Asturias. Ya en el lugar de la fiesta, el centro social de O Cruceiro, se celebró una comida con 112 inscritos y por la tarde hubo juegos populares, como carreras de sacos o tiro de cuerda, además de sorteos de artículos donados por empresas colaboradoras.

Público durante el festival. JM ÁLVEZ

En el festival actuaron los grupos To-Xo, Wicked Wizzard, Calle del Ruido, Hammer Cross y Expropiazión, y por la noche se sortearía una motocicleta de 400 centímetros cúbicos, un vehículo restaurado por la organización y que entrega al ganador transferida y con la ITV favorable.

Tras el Martelazo Rock de ayer la asociación tiene en mente seguir impulsando otras iniciativas solidarias, como hace a lo largo del año con la recogida de ropa que dona a través de dos asociaciones "coas que sabemos vai para onde ten que ir", que son Equus Zebra de A Coruña y Expoacción de Asturias. "O ano pasado foron case 5.000 os quilos de roupa doados, recuerdan desde el colectivo, que también recoge juguetes de cara a la Navidad.