Antía Pérez: "Imos a Poio coa intención de pechar a eliminatoria"

El Pescados Rubén Burela FSF viaja este sábado a Poio, (A Seca, 17.00 horas) con la intención de cerrar su eliminatoria de semifinales del play off de la Primera División femenina de fútbol sala tras el triunfo logrado en el primer partido del Vista Alegre, (4-0). En la otra semifinal, el Melilla tiene ventaja ante el Futsi tras ganar en Navalcarnero y buscará en el pabellón Javier Imbroda su pase a la final para pelear por la corona que ostenta el Burela FSF.

Las Guerreiras son conscientes de que se encontrarán un Poio dolido por su clara derrota en Burela y que tendrán que dar su mejor versión para sacar adelante el partido. "Espero un Poio moi motivado e con ganas de facer de A Seca un fortín, alí son máis fortes e iso obríganos a ser aínda mellores que no primeiro partido", señaló Antía Pérez, la internacional ourensana del Burela FSF, que reivindica el buen arranque de play off de su equipo. "Había certas críticas sobre como chegábamos ao play off, que si este non era o Burela FSF de sempre, pero demostramos quenes somos e a capacidade e a mentalidade coa que afrontamos este tipo de encontros, realmente sentímonos a gusto e demostrámolo unha vez máis", añadió.

Tanto Antía como sus compañeras viajan con la tranquilidad de tener el comodín del Vista Alegre en caso de caer derrotadas en Poio, aunque no quiere contemplar dicha posibilidad. "O factor cancha está para algo é para nós é moi importante, pero ninguén pensa nun terceiro encontro. A primeira parte do traballo está feita, que era ganar na casa, e agora imos a Poio co desexo de pechar a eliminatoria", indicó.

Antía Pérez está confiada en las posibilidades del Burela FSF

La jugadora está totalmente confiada en las posibilidades del equipo no solo de pasar la eliminatoria ante el Poio sino de pelear a tope por revalidar el título. "Eu vexo ao equipo no mellor momento da temporada a nivel grupal, físico e mental, recuperamos a xogadoras como Emilly ou Cami que para nós son moi importantes e estou convencida de que neste play off se verá a un Burela FSF moi competitivo ata o final", afirmó la jugadora, que habla también de la eliminatoria entre el Futsi y el Melilla y de la posibilidad de enfrentarse a alguno de ellos en la final. "Sinceramente dame igual, o que quero e que cheguemos nós. O nivel entre o Futsi e o Melilla é moi similar e agora toda a presión tena o Futsi que está obrigado a ganar fóra para poder xogar un terceiro partido".

Pese a reconocer la existencia de interés por parte de algunos clubes en ficharla, Antía tiene muy claro su objetivo. "Eu estou moi feliz en Burela, sinto que é o club da miña vida e cando estás así non hai que cambiar nada", afirmó la jugadora.

Por último, Antía también hizo referencia a la posibilidad de jugar el primer mundial de la historia del fútbol sala femenino. "A gran noticia é que se vai celebrar, que xa sabemos que é no 2025 e que se vai xogar en Filipinas. Obviamente a tódalas xogadoras nos fai unha ilusión enorme estar alí e eu traballarei a tope para que conten comigo", concluyó.