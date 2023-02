Mesón Camiño Norte, en Trabada: "Imos ofrecer a enfariñada"

Na capitalidade de Trabada o único establecemento hostaleiro é o Mesón Camiño Norte, con nova xerencia dende novembro e que se está a especializar en carnes á grella, churrasco e outras pezas máis exclusivas como chuletón o entrecot de carne de vaca madurada. A súa aposta tamén é polos produtos locais e por iso teñen pensado introducir na carta a enfariñada, o prato máis típico de Trabada.

Rubén García Freije e a súa muller Xenia Uz Quirós levan este negocio -xunto co tamén único supermercado da vila- que busca "chegar a tódolos públicos, desde ter un menú pola semana a 11 euros a poder vir a fin de semana a comer un chuletón que non se encontra en calquera sitio", expón o emprendedor. Agora no arranque están probando "con diferentes razas", todas elas neste plus de exclusividade, e nestes momentos traballan con cachena. "A nosa idea é intentar que a meirande parte do produto sexa galego, e se pode ser do norte de Galicia e da zona de Asturias, mellor que mellor", di.

O negocio abre todos os días, de luns a domingo, ás oito da mañá. "Queremos buscar unha regularidade, que a xente saiba que desde as oito da mañá é posible tomar un café no Mesón Camiño Norte", di Rubén García. Sinala que de luns a venres funciona moi ben o menú do día, moi requerido por traballadores do sector forestal ou obreiros da construción. "Baseámonos na comida tradicional da zona, intentamos utilizar produto fresco e que a xente coma como na casa, unha comida totalmente natural", sinala.

Ademais, salienta que dispoñen de "unha boa parrilla" para as carnes, que está facendo que moitos clientes repitan. "O churrasco e a carne de vaca madurada está sendo o produto estrela, funcionando moi ben, e a xente vaise moi contenta e repite. Iso é o máis importante, que á xente lle quede gana de volver tanto polo trato como polo produto que consomen".

XORNADAS. O establecemento ten en marcha ata a última fin de semana deste mes unhas xornadas do cocido, "de venres á noite ata domingo a mediodía, con reserva previa", e que inclúe "sopa de cocido e o cocido completo con carne de porco, butelo, cabeza, lacón, cachelos, garabanzos, grelos...", con postre, viño da casa e café, por 25 euros.

A intención é seguir organizando este tipo de xornadas con outros produtos de temporada ao longo do ano, como poden ser as setas no outono, "para ter un atractivo máis polo que achegarse a Trabada".