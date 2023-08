"Imaxino unha Burela máis accesible, mellor conectada, con máis servizos e dinámica"

Algo máis de dous meses despois de tomar posesión como alcaldesa de Burela, despois de catro anos como concelleira, e tras pechar un goberno bipartito, Carmela López, non perdeu nin un ápice da ilusión e as ganas de traballar por Burela que a levaron a coller o testigo de Alfredo Llano como candidata do PSOE ás eleccións municipais de maio.

Como valora este tempo ostentando a alcaldía?

Moi positivamente. Teño moitísima ilusión, moitísima forza, moitísimos proxectos enriba da mesa, moito traballo xa avanzado e moitas liñas trazadas do que vai ser o proxecto destes catro anos. Teño un equipazo que me está respondendo a nivel máximo e estou aprendendo xa moitísimo dos departamentos que eu non levaba como concelleira porque me estou sentando un a un con todo o persoal funcionario e laboral que integra o Concello.

Notou moito cambio da súa época como concelleira?

Non ten nada que ver ser concelleira con ser alcaldesa. Se me teño que centrar nos principais cambios sería o acceso á información, que é valiosa e é poder, e iso axuda moito na toma de decisións que é a segunda parte de estar na alcaldía porque ao final ti eres, para ben e para mal, a que decide e a responsable total de todas as áreas de traballo, así que poder organizar, decidir e liderar o equipo a todos os niveis é algo que recae na alcaldía e que me apasiona.

No anterior mandato formou parte dun goberno en minoría e agora ten un bipartito co BNG, como está sendo esta nova gobernanza?

Sempre dixen, incluso cando estaba fóra da política, que a min a forma de gobernar que máis interesante me parece porque hai que chegar a acordos, negociar e valorar é a do bipartito. Aínda que poda parecer que é a máis complicada, a min os gobernos con pluralismo gústanme e é un reto moi motivador. Ademais estanos indo moi ben, ogallá continue sendo así os catro anos porque non somos cinco e dous, somos sete.

Como abordan esta relación?

Con moitas reunións, con información e con transparencia e facendo equipo.

Cales serán as liñas xerais deste mandato?

Vanse centrar no dinamismo cultural, social e comercial e tamén no urbanismo, na sostibilidade, na mobilidade e en transformar Burela cara un modelo de cidade máis actual.

Cales foron os primeiros pasos da súa xestión municipal?

Estou centrada ao 100% no persoal, en todos os departamentos, estou facendo moitas reunións de técnicos para tocar temas que están aí dende fai tempo e que queremos abordar e tamén estamos traballando xa nas inversións que queremos facer. Ademais estes meses estivemos centrados nos eventos e en ter una axenda cultural, social, deportiva e festiva para un bo verán.

Xa tivo algunha satisfacción?

Si, día a día, porque ves que se dedican moitas horas pero que vas sacando o traballo adiante e iso provoca unha satisfacción incrible.

E disgusto?

Disgusto como tal non, aínda que evidentemente atópaste algúns problemas como a algún veciño que lle hai que dicir que non, pero penso que tamén cho agradecen. Hai que saber dicir si e non.

Cales son as prioridades do seu goberno?

Os veciños e veciñas e as peticións e necesidades que nos trasladan. Todo o traballo que queremos levar adiante céntrase nesa vida que necesita Burela, nesa transformación que pensamos que é necesaria e que nós temos a obriga de darlle.

Que retos se plantexa?

Quero desenvolver un plan de mobilidade sustentable, que me axude a cambiar Burela urbanística e medioambientalmente. Estou moi centrada nisto e o maior reto é facer inversións para conseguir eses cambios.

Hai algún proxecto concreto que lle gustaría materializar?

Quero facer unha cidade máis accesible, unha transformación tamén medioambiental e como proxecto persoal sigo apostando polo peche da Praza da Mariña.

Como imaxina Burela dentro de catro anos?

Dentro de catro anos gustaríame ver unha cidade totalmente accesible, mellor conectada, con máis servizos, dinámica e que sexa modelo de outros concellos.

"Apenas vin á familia pero son feliz sendo alcaldesa"

Séntese cómoda como alcaldesa?

Xa como concelleira sempre me sentín no concello como na casa e para min, dígollo á miña familia, que a nivel persoal e profesional toquei teito. Estou na cima porque me sinto feliz, supercontenta como alcaldesa. Non me chegan as horas do día, estaría sempre aquí no despacho, que xa o teño adaptado practicamente a min e teño un espazo de traballo estupendo. Sorrío aquí.

En que mudou a súa vida persoal?

Estes días apenas vin á miña familia. Estoulle dedicando moitísimas horas á alcaldía e, por exemplo, non nos podemos ir de vacacións, pero entenderono perfectamente e si todo vai ben xa nos colleremos uns días en familia un pouco máis adiante.

Como leva ese cambio no día a día?

Ben, a verdade é que xestiono ben este cambio e a miña familia tamén porque sempre fun unha persoa moi dinámica, moi implicada en moitas actividades e entidades da vila e entón non supón un cambio drástico e venme feliz que é o que ao final hai que valorar.