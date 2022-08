La falta de capacidad de la depuradora de Foz es palpable durante todo el año pero hay periodos, como ahora durante los meses de verano, en el que se hace más visible. El último episodio fue el pasado fin de semana, cuando un vertido considerable inundó el puerto deportivo, lo que provocó el malestar y la indignación de muchos vecinos que dejaron sentir sus opiniones a través de las redes sociales. A estas quejas se unió también la asociación A Ribeira de Foz, que lamentó que "son moitos anos xa de contaminación" en la ría focense. "Isto que se ve sucede a diario, só que ás veces, as mareas e os ventos e as descargas de augas fecais que se fan en horas nocturnas conseguen que non o vexamos de forma tan evidente, pois van parar a mar aberto", aseguraron desde el colectivo con respecto al último vertido. "Recalcar que os traballadores de Gestagua fan o seu traballo de forma precisa e correcta, o problema é a deficitaria depuradora, que non cumpre as esixencias para as que foi construída no seu día", añadieron. Desde A Ribeira aseguran que la depuradora actual fue mal diseñada y deficitaria y que la nueva infraestructura ya debería estar en marcha, "pois hai cousas que o pobo necesita con moita urxencia, como esta na que todos temos que remar no mesmo senso e non usalas para fins electorais". "Non se pode seguir demorando o arranxo desta cochambre porque estamos a matar a nosa propia ría e a imaxe que dá o pobo de Foz ao turismo é realmente lamentable", subrayaron.

En este sentido también se pronunciaron los populares de Foz a través de sus redes sociales asegurando que es el bipartito local el que tiene que dar respuesta a esta situación que se repite muy a menudo.

Por su parte, el alcalde, Fran Cajoto, reconoció que esta situación de vertidos a la ría es un "grave problema estrutural" de Foz, que quieren "resolver canto antes". En este sentido subrayó la presencia en los últimos días de una máquina de sondeos de la empresa de ingeniería Galaicontrol en el puerto para llevar a cabo la caracterización del terreno en la zona en la que se ubicará el tanque de tormentas de la nueva depuradora. Cajoto recordó que en 2016 el Concello firmó con la Xunta el convenio para construir las nuevas instalaciones, "financiadas nun 80% por fondos europeos", marcando el 2021 como la fecha de finalización y puesta en servicio de la nueva infraestructura. Sin embargo esos plazos nunca se cumplieron y el municipio sigue a la espera de la depuradora.

El regidor también defendió la gestión del gobierno local a este respecto: "Somos responsables e cando chegamos ao goberno non bloqueamos o proxecto da depuradora como fixo a oposición en anteriores ocasións".

Así, explicó que en el último pleno, correspondiente al mes de julio, se aprobó la resolución de las alegaciones presentadas al proyecto de expropiación de los terrenos "e pedimos á Xunta que se declare a urxente ocupación para axilizar a tramitación" y avanzó que están pendientes de una reunión con Augas de Galicia para avanzar en el proyecto constructivo de las instalaciones.