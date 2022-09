Entre la ilusión y la exigencia

El conjunto cadete del Viveiro CF inicia este sábado en Cantarrana ante el Ural Español coruñés (12 horas) una temporada histórica en la División de Honor, la división más alta de la categoría.

Al frente de una plantilla integrada por 21 futbolistas, en la que no ha habido fichajes, se encuentra el sancibrense Samuel Pernas, Chumi, que ve al equipo "bien físicamente, pero en la parte táctica igual estamos un poco más verdes que el resto porque empecé a trabajar con ellos tarde", apunta.

De todos modos, espera que la ilusión que tienen los chavales sirva para tapar esta falta de trabajo táctico en las primeras jornadas. "Los chicos están con muchas ganas porque van a jugar contra el Celta, el Dépor y el resto de grandes canteras de Galicia", afirma.

Chumi considera que el equipo celeste tendrá que cambiar el chip con respecto a las campañas anteriores. "Es un equipo acostumbrado a tener el balón y a mandar en la mayoría de partidos, pero este año posiblemente sea al revés porque se van a enfrentar a la élite gallega. No significa que no vayamos a ir a por todos los partidos, pero que estén preparados y no bajen los brazos si les cuesta tener más el balón. Pese a todo, los veo con muchas ganas y eso me gusta mucho", asegura.

El técnico sancibrense está contento con la plantilla que tiene a su disposición: "La gran mayoría son jugadores de segundo año y es un grupo que lleva toda la vida jugando junto, lo que es una ventaja. Además, cinco o seis ya han competido en pretemporada contra hombres en partidos del juvenil, lo que les da experiencia".

Los celestes tienen claro que el único objetivo es, además de disfrutar, la permanencia. "Intentar salvarse es la meta y todo lo que venga a mayores, bienvenido sea, pero es una temporada muy larga, de 38 jornadas, con viajes también muy lejos y a ver cómo se acopla el equipo", concluye Chumi.