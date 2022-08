La Illa Pancha sigue cerrada en parte y el alcalde quiere llevarlo a la Fiscalía

El enfrentamiento entre el Concello de Ribadeo y los responsables de la empresa concesionaria del establecimiento de hostelería de la Illa Pancha de Ribadeo, Eirobra A Mariña, vivió este viernes otro episodio, más recrudecido y con cierta tensión, cuando estos últimos repusieron las placas que había quitado el Concello días antes apuntando que no se podía acceder a dicho islote. Cuando el alcalde ribadense se enteró ordenó al personal municipal que volviese a sacarlos y mantuvieron un enfrentamiento.

El regidor ribadense, Fernando Suárez, anunció que ya no está dispuesto a continuar con esta situación e hizo un doble movimiento. Por un lado anunció que estudia la posibilidad de denunciar la actuación de la empresa ante la Fiscalía por desobediencia al incumplir una orden directa del titular de la Illa Pancha, que es la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, y por otro lado envió una carta a la propia Autoridad Portuaria instándola actuar ella misma de ese modo.

Fernando Suárez reconoció estar muy disgustado por la actitud de los responsables de la empresa ya que considera que están haciendo caso omiso de las órdenes directas que están recibiendo del ente titular del islote pero, al mismo tiempo, entiende que también están echando un pulso al propio Concello de Ribadeo.

Por eso en el escrito a la Autoridad Portuaria el alcalde le exige a ese organismo "que adopte dunha vez por todas as medidas procedentes a garantir, sen traba nin indicación algunha, o libre tránsito e acceso á Illa Pancha".

En la comunicación pone de manifiesto los informes de control realizados por la Policía Local tanto en la jornada del jueves como en el viernes. "constatando a nula vontade do concesionario Eirobra A Mariña SL, de cumprir coa sentenza que permite o acceso pública á Illa Pancha e mais ás instrucións recibidas desa Autoridade Portuaria que foron acordadas co Concello de Ribadeo días atrás".

El regidor advierte además que urge actuar "á vista dos acontecementos e co fin de non incorrer en pasividade administrativa, por parte das autoridades competentes (Autoridade Portuaria e Concello) cada un dentro da súa parcela administrativa e responsabilidade, que poden chegar a supor unha prevaricación por acción ou omisión penada no código penal".

La situación en la jornada de este viernes fue la más tensa hasta el momento entre ambas partes y el regidor dijo que no consentirá este tipo de actitudes.

Sin final: la situación puede pasar a un estado distinto y judicial

El cumplimiento de la amenaza del alcalde ribadense de llevar el asunto del cierre de la Illa Pancha a la Fiscalía podría suponer un cambio muy importante al margen de lo que decida hacer la Autoridad Portuaria, porque el asunto podría judicializarse y a partir de ahí si el juez lo decide podría adoptar medidas cautelares que apunten a la apertura o no del islote. En todo caso, el Concello contaría con el respaldo de la decisión de la Autoridad Portuaria, auténtica titular del islote ribadense.



Cafetería



La Illa Pancha es más visitada estos días por clientes de la cafetería, al estar en un entorno privilegiado al que muchos van por curiosidad.