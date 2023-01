El IES de Ribadeo promueve un club de ciencia, con sesiones todos los lunes

El IES de Ribadeo Dionisio Gamallo Fierros tiene durante este curso académico una nueva actividad extraescolar continua que implica tanto a alumnado como a varios profesores. Se trata de un club de ciencia propio que se desarrolla los lunes durante el recreo de mediodía. Por el momento está formado por un total de 28 jóvenes científicos que realizan sus propios experimentos guiados por los profesores de Física y Química Leticia Fernández y Andrés Rodríguez, además del profesor de Tecnología Javier Rodríguez y la profesora de Biología Susi Besteiro Cabanas.

La iniciativa tiene como finalidad estimular el espíritu científico entre el alumnado pero también canalizar vocaciones orientadas al ámbito tecnológico. Una de sus impulsoras, Susi Besteiro, explica que "tamén pretende ser unha forma de potenciar a xa tradicional Feira da Ciencia, que na súa vixésimo oitava edición contará con varios dos experimentos realizados neste Club de Ciencia".

Como actividad de bienvenida y para estrenarse se dedicaron al arte culinario "e todos os participantes elaboraron o seu propio cadro e comprobaron como os deterxentes alteran a tensión superficial permitindo mesturar o leite e os colorantes alimentarios".

En la época del Samaín construyeron Saquiños pantasmas, Slima monstruoso y el experimento Cabezas tenebrosas, con el que "o alumnado tivo a oportunidade de manipular xeo seco, comprobar a súa reacción coa auga así como facer pompas xigantes e curiosos vermes escumosos que non paraban de medrar".

Ya en el pasado mes de noviembre realizaron un experimento denominado Fluídos non newtonianos y para ello mezclaron maicena y agua "comprobando como a viscosidade pode variar coa tensión aplicada. Tamén experimentaron outra propiedade dos fluidos, como é a densidade, realizando vistosas Lámpadas de lava con aceite, auga, colorante e pastillas efervescentes. Finalmente, rematamos o mes fabricando Visores de hologramas con metacrilato e aínda que cortar as pezas non resultou doado, o alumnado quedaba abraiado cando ao rematar a estructura podía observar imaxes tridimensionais impresionantes coa axuda do móbil".

Susi Besteiro adelanta que en lo sucesivo van a continuar divulgando su saber científico y preparan ya lo que organizarán para la Feira da Ciencia.