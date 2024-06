El IES María Sarmiento creó un kart de Fórmula 24 en Lanzadeiras

El IES María Sarmiento de Viveiro hizo realidad su proyecto de miniempresa presentado al concurso Lanzadeiras que promueve la Consellería de Educación en colaboración con la Fundación Alcoa y el diario El Progreso. Viveiro Krt & co es el título de la empresa que gestiona un equipo de competición de Fórmula 24.

El Fórmula 24 fabricado del instituto María Sarmiento. EP

Se trata de un vehículo eléctrico y sostenible fabricado por los 19 alumnos de primero del ciclo superior de Automoción, quienes fabricaron el kart, compraron lo necesario, lo diseñaron, probaron, publicitaron y gestionaron el funcionamiento del equipo, la ingeniería y el aspecto ambiental.

La coordinadora fue la docente Tamara Teijeira, que contó con apoyo de todo el profesorado del departamento y de Ana Martínez, coordinadora de Formación en Centros de Trabajo. "Pareceunos interesante competir con outros equipos de Galicia en carreiras Green Power, por iso viron a necesidade de formar un equipo, a escudería e os boxes para os recambios e reparacións, o transporte do coche e toda a loxística, ademais do tema económico, as dietas, e o logotipo. Fixérono todo eles, dende a fabricación ata a competición", explica la profesora.

El equipo ya participó en una carrera el fin de semana pasado en As Pontes, donde ganaron el premio a la mejor carrocería. Este jueves a las doce y media de la mañana presentarán el vehículo en el instituto con una pinchada, para la que hicieron carteles y camisetas. Acudirán los patrocinadores Puerto de Celeiro, Chairauto y el Aula de Emprendemento del centro, además del profesorado y los propios estudiantes, que ya piensan en anotarse a otra prueba para el otoño, pero antes le harán mejoras y entrenarán algo más.

Los autores son: Aaron Alonso, Marc Cao, Adrián Estevez, Brais Fernández, Alonso Fernández, José Luis González, Martín Haz, Daniel López, Fabian Elivelton, Helena López, Álvaro López, David Novoa, David Orosa, Diego Rodríguez, David Sierra, Manuel Vázquez, Jose Vicente, Guillermo Vilar y Bruno Villarino. El trabajo realizado es el mismo que si lo hiciesen para competir, salvo por la publicidad y el marketing, que también tuvieron que preparar.

La profesora indica que lo más difícil fue conseguir las piezas, porque "viñan de Inglaterra, que ao estar fóra da Unión Europea houbo que esperar a que pasasen Aduanas". Con la ayuda del programa Lanzadeiras abonarán gastos del equipo.