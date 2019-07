O IES Illa de Sarón amplía as saídas laborais do seu ciclo superior de moldeamento en fibra e metais

O IES Illa de Sarón de Xove ten aberta ata final de mes a matrícula para o seu Ciclo de Formación Profesional en Programación da Produción en Moldeamento de Metais e Polímeros, que ademáis de ter formación práctica en Alcoa San Cibrao durante un mes cada un dos dous anos, tamén conta con prácticas noutros centros de traballo ao finalizar o ciclo. Actualmente, hai cada vez máis demanda de profesionais da fibra en empresas do sector eólico e naval.

Un dos atractivos deste ciclo é a ampliación das saídas profesionais en diferentes industrias e a flexibilidade que teñen os alumnos para cursalo. O equipo que dirixe Sara Jul resalta a alta cualificación que aporta este ciclo superior, con módulos presenciais aos que acceden incluso rapazas e rapaces que están traballando pero desexan unha maior especialización. «Cada módulo ten unha habilitación profesional e acreditamos cada un; non se necesita superar todo o ciclo para iso», indica Jul.

O IES Illa de Sarón conta con moderna maquinaria para impartir a programación e os moldeamentos pechados e abertos en fibra e fibra de carbono, ademais dos metais. O equipamento inclúe as impresoras 3D e os alumnos do IES de Xove levan participado na programación e fabricación de partes para drons (nunha colaboración co IES As Mercedes de Lugo), modelos de palas eólicas, embarcacións e incluso repararon e volveron poñer a navegar un barquiño que cruzou o Atlántico dende Canadá nunha experiencia tecnolóxica con geolocalización.

A interpretación gráfica e os proxectos de programación da producion en moldeamento de matáis e polímeros abranguen moitos campos e, como exemplos dos traballos desenvolvidos destacan os de fabricación de capós e partes de alta tecnoloxía para vehículos, un xogo de bolos para os practicantes do deporte en Xove ou partes para o robot Novi 4.0 que se puido ver na feira Innova FP Galicia e no que o IES Illa de Sarón participou xunto con outros centros.