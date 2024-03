Identificadas algunas personas que hicieron las grabaciones de A Maruxaina en 2019

El caso de las grabaciones en la fiesta de A Maruxaina de San Cibrao de 2019 a mujeres en situaciones íntimas sin su consentimiento podría haber dado un salto cualitativo importantísimo después de que una empresa andaluza haya conseguido identificar a algunas personas que se encuentran tras las direcciones de internet (IP) desde las que se difundieron dichas imágenes. Por el momento solo hay unas cuantas personas identificadas, pero ya con nombres y apellidos y ahora desde Bumei, que contrató los trabajos de dicha empresa con algunas afectadas a nivel particular, confían en que esto sea suficiente para que el juzgado admita esta línea de investigación ante las nuevas evidencias.

El abogado de Bumei es José Manuel Oliveros y fue uno de los que se encargó de tratar con esta empresa que la presidenta de Bumei, Mary Fraga, recuerda que ya conocían con anterioridad y ya se habían puesto en contacto con ella. Explica que lo hicieron "sobre todo a raíz de la nula colaboración de Estados Unidos tras la comisión rogatoria en la que les demandábamos colaboración precisamente para esto, para que se localizase a las personas tras esas direcciones de internet". Ante ese apoyo infructuoso Fraga dice que se plantearon esta opción y el resultado "resultó ser muy positivo. Nos dieron varios nombres y apellidos".

Las opciones que se abren a partir de ahora ya no dependen de Bumei ni de las acusadas, sino que la pelota está de nuevo en el tejado del juez de Viveiro que lleva el caso, porque se planten varias posibilidades. Una de ellas es que la Policía Judicial asuma esa investigación o bien que se autorice a la empresa a realizar un informe definitivo para complementar el que ya aportaron y que sea ya mucho más detallado. Claro que también cabe la posibilidad de que no lo estime oportuno o no lo considere procedente, pero al menos sí que abre un escenario diferente sobre el que se tendrá que pronunciar.

Satisfacción moderada en Bumei

En la asociación Bumei, que fue la que encargó esta investigación a la empresa andaluza, se encuentran satisfechas de los resultados que obtuvieron hasta el momento. Su presidenta, Mary Fraga, dice que "por lo menos tenemos datos que indican que hay una nueva línea de investigación que se puede seguir para dar con los autores, aunque lo vemos con moderación por los palos que nos llevamos ya antes".

También apunta otra incoveniencia "y es que será necesario una aportación económica bastante importante para poder continuar con la investigación a través de la empresa, así que estamos con ese tema, a ver cómo podemos asumir eso, siempre y cuando el juzgado lo admita, claro".