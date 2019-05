Ribadeo: Ideas para mejorar la puerta de Galicia

Hay bastantes argumentos coincidentes en todos los grupos en torno a lo que precisa Ribadeo: aparcamientos, mejorías en el polígono industrial o aprovechar el tirón de As Catedrais. Pero eso son obviedades. Les diferencia cómo hacerlo y el estilo, al margen de propuestas más concretas en las que sí hay diferencias notables.

BNG

Fernando Suárez ya avanzó que quiere continuar un proyecto de gobierno que no ve agotado. Por ejemplo, quiere poner en marcha un proyecto estrella como es el Plan Especial de As Catedrais, que supondría un enlace definitivo de los visitantes a ese arenal con Ribadeo, algo fundamental para el futuro turístico y económico del municipio. En el apartado económico precisamente apuesta por exigir a Sepes el abaratamiento del suelo del polígono industrial para sacarlo del letargo actual o avanzar en la senda verde del tren minero. También quiere mejorar notablemente las infraestructuras deportivas, para las que ya licitó la reforma del Pepe Barrera, pero plantea también un campo de hierba artificial con instalaciones para la práctica de otros deportes.

PP

El PP se plantea desarrollar un programa para Ribadeo en el que fundir los intereses de las parroquias con los del casco urbano. De hecho su candidato, Daniel Vega, insistió en varias ocasiones en que ellos tratarán de reforzar las actuaciones en las parroquias, que consideran que el gobierno del Bloque dejó abandonadas en estos últimos años. Los populares quieren sobre todo acabar con la etapa de aislamiento que aseguran que vive Ribadeo con respecto a otras administraciones y se presentan como garantía de diálogo con la Xunta de Galicia. Otra propuesta es llevar las políticas sociales «porta a porta» porque Daniel Vega cree que ahora mismo el sistema vigente no está funcionando correctamente. Apuestan por dinamizar profundamente todo lo vinculado a los puertos, tanto al mercantil de Mirasol como al deportivo de Porcillán, que ven infrautilizados pero con unas grandes posibilidades. Concretamente, aseguran que Mirasol es una gran fuente de ingresos pese a que no se hace por fomentarlo.

PSOE

El PSOE de Ribadeo, cuya candidata es Marta Rey, lleva un programa en el que plantea la necesidad de realizar remodelaciones en la forma de gobernar en el municipio porque entienden que Suárez Barcia está provocando un cierto aislacionismo peligroso. Marta Rey hace algunas propuestas sobre As Catedrais que cree que son sencillas pero que tendrán resultados importantes en el sentido de que con algunos retoques se pueden obtener beneficios considerables. Los socialistas plantearán asimismo si llegan al gobierno municipal el diseño de un nuevo plan de tráfico porque entienden que tal y como está planteado en la actualidad es algo que no puede continuar así porque no funciona correctamente. Asimismo, ven necesario realizar otros cambios como la filosofía que preside el diseño de la programación cultural del municipio o realizar retoques para avanzar en cuestiones que funcionan bien como el Ribadeo Indiano.

Ribadeo nos une

El partido independiente cuya candidatura encabeza Ramón Acuña se presentó sobre todo como un grupo que plantea un cambio de talante en el gobierno municipal. Consideran que es necesario un gobierno municipal que escuche las necesidades de la gente y no viva alejado de ellas, como aseguran que sucede en la actualidad. Quieren mejorar el acceso a Ribadeo y califican de «ineludible» mejorar la situación del aparcamiento en el municipio. El equipo de Acuña quiere crear una concejalía de urbanismo, cuyas competencias ahora asume el alcalde, y mantener la propiedad municipal en la Torre de los Moreno. Califican como una cuestión de "gran trascendencia" la mejora de la situación de la limpieza en el municipio, que estiman en una situación pésima y animan a crear órganos de participación ciudadana.

En Marea

Llevan tiempo presentando su programa distribuido en secciones. El equipo de Evaristo Lombardero quiere hacer una apuesta decidida por la economía primaria local. Es decir, el impulso a productos de producción local con el apoyo municipal para que de este modo los vecinos de la zona rural de Ribadeo vean mejorado su nivel de vida e ingresos. Al mismo tiempo, plantean la necesidad de mejorar el urbanismo en la villa mediante la creación de más espacios para los peatones y para la circulación en bicicleta para lo que proponen un amplio carril-bici. Apuestan por la participación ciudadana «real» en la vida política.

Compromiso por Galicia

Por su parte Compromiso por Galicia, con Jesús Pérez Moreda al frente, ya avanzó algunos de sus puntos, como el fomento de la plaza de abastos como foco comercial que es necesario remodelar primero para poder impulsar después, ya que entienden que tiene una gran cantidad de posibilidades ahora infrautilizadas. Los miembros de Compromiso por Galicia entraron también en las propuestas en torno a lo que se puede hacer en la playa de As Catedrais, un entorno en el que consideran que es necesario modificar la gestión para que Ribadeo saque beneficio económico de ese espacio. Como casi todos los grupos, reclaman más aparcamientos.