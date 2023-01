Idea rechaza otra oferta económica

La situación desencadenada en la residencia de Foz en los últimos días al finalizar el contrato de la empresa adjudicataria del servicio, Servicios Sociosanitarios de Galicia S.L., filial de Idea, sigue sin solucionarse. El miércoles el Concello recibía el informe encargado a una consultora sobre el sobrecoste económico que supone continuar con el servicio una vez acabado el contrato anterior, que finalizó el lunes, y se lo remitió a la empresa. Según señaló el alcalde, Fran Cajoto, Servicios Sociosanitarios de Galicia les contestó con un correo electrónico en el que indicaba que el informe presenta un error y reitera su intención de abandonar la gestión del centro. "Tendo en conta que a prórroga do contrato actual é obrigada, dende o Concello optamos por pagar dende agora o sobrecusto que implica seguir co servizo porque nos parece que é o máis xusto para non prexudicar á empresa", explicó Cajoto, que con respecto al reequilibrio económico que siempre solicitó la empresa con respecto al contrato anterior dijo que "non procede facelo efectivo porque se trata dun contrato pechado, no que non houbo ningunha circunstancia sobrevida que implicara cambios, excepto a pandemia de covid, pola que xa se lle pagou o que se calculou que debía facerselle efectivo".

El alcalde insiste en que continúan trabajando para "solucionar esta situación de transición" y asegura que si Servicios Sociosanitarios de Galicia no reconsidera su postura será otra empresa la que se haga cargo de la residencia en las mismas condiciones que en la actualidad hasta que se produzca la nueva adjudicación, que espera que sea en unos seis o siete meses. "Si fora unha piscina estaría pechada, pero é unha residencia e temos que traballar en dar solución a unha situación que provoca o Consorcio porque nos obriga a firmar un convenio, iso si co compromiso de cedernos a propiedade do inmoble, para non facerse cargo das súas competencias", indicó el regidor.

Familiares

Familiares de los usuarios de la residencia tienen previsto entregar el jueves o, como muy tarde, el viernes, en el registro municipal las firmas que recogieron entre las familias para pedir una reunión con todos los grupos políticos, "para informarnos da situación con todas as partes e non só con unha", y también para que sea la empresa actual la que se encargue del centro hasta la nueva adjudicación. "Estamos esperanzados en que reine a sensatez e que se dea a oportunidade para que Idea poda, aínda que de xeito externalizado, seguir co labor que desenvolveu ata o de agora e coa que estamos moi satisfeitos", indican.

Familiares de los mayores residentes muestran su malestar con la decisión del Concello de retirar a Idea de la gestión del centro: "Entendemos que se vai facer unha cacicada tremenda e o Concello vai poñer a dedo unha empresa e quitar a que está agora". "É unha situación provocada polo alcalde para levarnos a un punto sen saída e poñer a empresa que el queira", indican. Y aseguran no entender el motivo que lleva al Concello a no mantener la empresa actual en el servicio hasta que se lleve a cabo la nueva adjudicación.